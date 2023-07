Daawo: Sanbalooshe oo si lama filaan ah uga falceliyay doodda baarlamaanka

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) oo kamid ah xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya oo si gaar ah ula hadlay warbaahinta ayaa ka falceliyay buuq ka dhashay kulankoodii maanta oo natiijo la’aan ku soo dhammaaday.

Sanbaloolshe ayaa shaaca ka qaaday in uu ku faraxsan yahay in baarlamaanka uu laba u kala qaybsamo, isla-markaana laga wada doodo arrinta xasaasiga ah ee taagan.

Sidoo kale waxa uu tilmaamay in la’isku qabtay ajendaha kulanka, isaga oo sheegay inuu muhiim u arko in xildhibaanadu ay dareenkooda iyo aragtidooda muujiyaan.

“Fadeexo ma’aha sharaf ayay innoo tahay baarlamaanka inuu qaybsamo oo uu afkaar isku haysto oo qalana wax diidan tahay, qolana wax ogoshahay” ayuu yiri Sanbalooshe.

Waxaa kale oo uu xildhibaanku hadalkiisa sii raaciyay “Waa dabiici baarlamaanka adduunka ayaa bidix iyo midig kala ah, waxay muujineysaa maanta baarlamaanka in inuu go’aansaday in boorka uu iska jafo muddo dheer waa qamiirsanaa, wuuna iska aamusnaa”.

Dhanka kale, xildhibaanka ayaa ka horyimid arrinta dooda dhalisay oo aheyd in uu guddiga joogatada u yeeray wasiirka amniga gudaha, ayadoo aan jirin wax latashi ah oo lagala sameeyay xubnaha baarlamaanka, isaga oo arrintaas ku dhaliilyay guddiga iyo guddoonka.

“Sabab uu guddiga joogtada ah inta uu arrinkaas usoo karkariyo uu meesha keeno ma jirto” ayuu mar kale yiri Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe).

Buuqa ayaa sii xoogeystay markii ay 30 xildhibaan oo ka tirsan Golaha ay keeneen mooshin kale oo ay ku dalbanayeen in ajendaha maanta lagu soo daro qodob kale oo ku aadan la xisaabtanka & habsami u socodka howlaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.

Si kastaba, dood dheer oo sababtay in kulanka uu istaago kadib ayaa waxaa cod la geliyay in mooshinka ajendaha wax ka beddalka dib loo dhigo ama isla maanta laga doodo, waxayna xildhibaanada u codeeyeen in kulanka dambe laga dhigo, si la’isugu soo laabto.