Daawo: Sheekh Shariif oo shaaciyey arrimo yaab leh oo Xasan Sheekh ay ku heystaan

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) –Madaxweynihii hore ee dalka Xildhibaan Shariif Sheekh Axmed oo kamid ahaa xubno mucaarad ah oo maanta shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh aan waqtigiisa lagu heysan, balse lagu heysto ku tumushada sharciga.

Sidoo kale Sheekh Shariif ayaa si cad u sheegay in Xasan Sheekh ay ku heystaan boobka dhulka danta guud ah ee dowladda uu hoggaamiyo ay Muqdisho ka wado, sida uu hadalkiisa u dhigay.

“Madaxweynaha waqtigiisa laguma heysto, balse waxaa lagu heystaa ku tumashada sharciga, boobka hantida qaranka, iyo burburinta hay’adaha dowladda sida Baarlamaanka,” ayuu yiri Sheekh Shariif.

Madaxweyne hore Shariifka ayaa ka digay in loo baahdo badbaado qaran in dib loo aas-aaso, isagoo tusaale ka bixiyey in sida ay wax u socdaan aysan wanaagsaneyn.

“Waxaa loo baahan yahay in qaranimada la badbaadiyo, talo wadaagna la isugu yimaado, haddii arrimahaan aan la joojin, talo qaran ayaa la iskugu imaan doonaa,” ayuu hadalkiisa ku sii dharay Shariif Sheekh Axmed.

Wuxuu intaas ku sii daray, “Mashruucan waa mashruucii hore loo soo diiday, kan waxaa sii raacday xishood la’aan, waana isla same scenario.”

Sheekh Shariif ayaa sheegay in xildhibaano laga soo kala doortay Puntland iyo Jubbaland ay cadeeyey mowqifkooda, isla markaana dheg jalaq loo sii diiday, “waxaan aragnay in baarlamaanka laga ansixiyey heshiis aan la arkin, waa arrin laga naxo oo aan weligeed horay loo arkin,” ayuu yiri Sheekh Shariif.

Wuxuu cod dheer ku sheegay in qaranimadii Soomaaliya ay god-dheer ku sii dhaceyso, “wax dambe oo maanta la is weydiiyo ma harin, waxaan ka fekereynaa sidii dalka loo badbaadi lahaa, lamana huri doono in talo la isugu yimaado,” ayuu yiri.

Ugu dambeyntii Sheekh Shariif ayaa sheegay in dalkaan lagu samata bixi karo talo qaran, “dalkaan meel fog ayaa laga keenay in maanta dib loo celiyo ma ogolaa karno, dadaal ayaa naga galay dalkaan,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Sheekh Shariif Sheekh Axmed.

Hoos ka daawo