Daawo: Sheekh Soomow oo dalbaday in la maxkamadeeyo Roobow – Maxay isku hayaan?

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Sheekh Cabdulqaadir Soomow ayaa ka sheekeeyey waxa ay isku maan-dhaafeen Wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta XFS Sheekh Mukhtaar Roobow oo ay isku khilaafeen howlihii xajka ee sanadkaan.

“Wax is dabamarin ayey sameeyeen masuuliyiintii ay dowladdu u xilsaartay inay u shaqeeyaan xujeyda sanadkaan, kama aamuseyno hadaan culimada nahay waxa dhacaya, sanadkaan waa soo rafaaday xujeydii Soomaaliyeed, waana waxa aan ka digeynay hadaan nahay culimada Ahlu-sunna,” ayuu yiri Sheekh Cabdulqaadir.

Sheekh Soomow ayaa wasaaradda diinta ku eedeeyey musuq xoog leh oo sanadkaan ka dhacay adeegii ay wasaaraddu u sameysay xujeyda Soomaaliyeed.

“Waxaan xaqiijinayaa oo aan ogaaday in masuuliyiinta wasaaradda ay hal milyan boqol iyo konton kun oo dollar ay akoon gaar ah ku shubteen, bangiga dhexe waxaa lagu shubay sagaal boqol iyo labaatan kun, hadana isla ragii musuqaas sameeyey waxaa loo fasaxay inay isticmaalaan sagaalkii boqol,” ayuu yiri Sheekh Soomow.

Shiiqa oo wareysigaan siiyey TV-ga Universal ayaa sheegay inuu la yaaban yahay waxa uu yahay musuqa ay la dagaalameyso dowladda Soomaaliya, sidoo kale wuxuu su’aal ka keenay sababta uu xafiiska Hantidhowrka Qaranka uga gaabsaday arrimahaan la isku heysto ee adeegii xujeyda.

“Marka hore waan ku bogaadinaa dowladda in musuqa lala dagaalamo, waa tallaabo aan rabnay oo mudo dheer aan sugeynay, laakiin waxaan rabnaa in seeftu wada qabato wasiirka iyo shacabka, Hantidhowraha lacag uusan fasixin Bandhiga lagama saaro, waxaana aragnaa in weli wasaaraddu aysan adeegii xajka wax xisaab celin ah ka sameyn,” ayuu yiri Sheekh Soomow.

Shiiqaan ayaa sheegay in xujeyda iyo shirkadaha laga qaaday lacago badan oo dheeraad ah, isla markaana aan loo sameyn adeegii laga balan qaaday, isagoo sheegay in mar hore uu ogaaday in sidaas ay damacsan yihiin masuuliyiinta wasaaradda xujeydana uu uga digay.

“Hadda waxaan maqlayaa in nimankii musuqa intaas la eg sameeyey la abaal-marinayo oo xaflad ay u dhigeyso xukuumadda, “Xog waxaan ku helnay in xafiiska R/Wasaaraha uu abaal-marin siinayo Wasiirka Diinta, ma mudna waxay aheyd in maxkamadda looga yeero oo xeer ilaalintu ay howsheeda ka qabsato,” ayuu yiri Soomow.

Wuxuu hadda dowladda ka dalbaday in wasaaradda diinta dib loo xisaabiyo, maadaama ay qeylo dhaan ka soo yeertay, dowladuna ay dagaal kula jirto musuqa, “Aaway baarlamaankii ay aheyd inuu la xisaabtamo xukuumadda? waxaan hadda ka dalbaneynaa baarlamaanka inay u yeeraan wasiirka diinta oo kula xisaabtamaan arrinta Xajka,” ayuu yiri Sheekh C/Qaadir Soomow.

