24.4 C
Mogadishu
Friday, August 8, 2025
WararkaXulka

Daawo: Wasiir Fiqi oo ka hadlay dagaalka, fartana ku fiiqay ‘dad u adeega Al-Shabaab’

By Zahra Axmed Gacal
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, oo caawa shir jaraa’id qabtay ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalka ka socda gobolka Shabeelllaha Hoose, tirada Khawaarijta looga dilay Bariire iyo maleeshiyaad ka tirsan Khawaarijta oo nolosha lagu qabtay.

Wasiirka ayaa sheegay in ku dhawaad 120 Khawaarij ah lagu dilay magaalada Bariire, iyadoo cadowga halkaas looga furtay hub iyo saanad ciidan, kadib markii maleeshiyaadkii firxaday ay hubkooda tureen.

Wasiirka Gaashaandhigga ayaa sidoo kale sheegay in uruurinta hubka ay barbar socoto asturidda meydadka Khawaarijta oo daadsan gudaha magaalada.

Wasiir Axmed Macalin Fiqi, ayaa sheegay in Bariire ay tahay magaalo istaraatiiji ah, isla markaana xoreynteeda ay dowladda u tahay isgoys muhiim ah.

Ciidamada Xoogga Dalka oo ku dabaal-degaya Buundada Bariire ayaa soo bandhigay muuqaalo ay iska duubeen, Buundadaas waxaa jiray Khawaarijta oo qaraxyo ku xirtay.

Ciidanka ayaa sidoo kale bandhigay qaar kamid ah hubkii iyo saanadii ciidan oo ay ka furteen Al-Shabaab, kuwaas oo ay ku jiraan mootooyin ay u adeegsanayeen weerarradooda.

Wasiir Fiqi, oo hambalyo u diray ciidamada guushaan soo hooyey oo isugu jira Xoogga Dalka, NISA iyo Ciidamada Uganda ee AUSSOM ayaa sheegay in howlgalku uu hadda bilow yahay, isla markaana maalmaha soo socda ay ciidamadu xorey doonaan deegaano kale oo muhiim ah.

sidoo kale Wasiir Fiqi, ayaa sheegay inay jiraan “kooxo daba-dhilif Soomaali iyo Ajaanib isugu jira” kuwaas oo cadowga Khawaarijta ah u faafinaya dacaayado raqiis ah, sida inay (qabsa doonaan Muqdisho) Wuxuu yiri “Taasi ma dhaceyso, waana habeenkii xalay ahaa oo tegay.”

Hoos ka daawo

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Ciidanka dowladda iyo kuwa Uganda oo si buuxda maanta ula wareegay Bariire
QORAALKA XIGA
Xafiiska Xamza oo xaqiijiyey jiritaanka mooshin uu soo hadlay xildhibaankii abaabulay
Zahra Axmed Gacalhttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved