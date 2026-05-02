30.9 C
Mogadishu
Saturday, May 2, 2026
Wararka

Shariif oo arrimo yaableh ka sheegay doorashada Baydhabo + Video

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Baydhabo (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay shirkii jaraa’id ee ay galabta mucaaradka ku qabteen magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo yaableh oo ka taagan doorashada Koonfur Galbeed ee ka socoto Baydhabo.

Shariif ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay lacag ka sameyneyso doorashooyinkaas, isla markaana qofka laga qaadayo lacag kun dollar ah iyo ka badan.

Madaxweynihii hore ayaa xusay in sidoo kale la adeegsanayo lacagihii laga sameeyay dhulalka danta guud ee la burburiyay, kadibna laga macaashay.

“Hadda waxa Baydhabo ka dhacayo haddii laguu sheego madaxa ayaan qabsaneysaa waxaan kasii yaabay in lacag laga sameynaayo qofkii waxaa laga rabaa kun dollar oo meel ah iyo 150 meel ah lacag ayaa laga sameynaa”. ayuu yiri Sheekh Shariif.

Sidoo kale wuxuu intaa sii raaciyay “Dhulka ayaa la gaday Baydhabo ayaa loo diray, xittaa haddii aad adiga isa soo sharaxdo oo is qortid ma arkeysid”.

Dhanka kale, Shariifka ayaa ugu baaqay madaxweyne Xasan Sheekh inuu u turo dadkiisa, isla markaana uu talada dhulka dhigo, si loo badbaadiyo dalka.

“Madaxweynow dalkan dhibka aad gaarsiin karto waa gaarsiisay intaan ayaa culays ku ah imaanka Alle haku galsho iska fariiso intaan ka badan lama qaadi karo waa la dhibtooday” ayuu mar kale yiri madaxweynihii hore ee dalka.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo maantar xubnaha mucaaradka ay soo saareen go’aanno xasaasi ah oo ku aadan xaaladda cakiran ee dalka, waxayna sheegeen in marka la gaaro 15 May 2026 ay Madaxweynaha u aqoonsan doonaan qof shacab ah, uuna lamid noqon doono muwaadiniinta kale.

Waxaa kale oo ay si cad u sheegeen inay ku dhaqmi doonaan dastuurkii KMG ee horay loogu soo doortay Madaxweynaha iyo Baarlamaanka, iyaga oo diiday midka cusub ee dhawaan ee ay ansixiyeen labada Gole.

Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved