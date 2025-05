Daawo: Xasan Sheekh oo caawa shaaciyey 3 arrin oo xisbigiisa uu ka shaqeynayo

Muqdisho (Caasimada Online) –Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo caawa loo doortay xilka Guddoomiyaha, ahna Musharraxa Urur Siyaasadeedka Caddaaladda iyo Wadajirka ayaa jeediyey khudbad dhinacyo badan taabaneysa oo xaaladda kala guurka ah iyo doorashooyinka dalka uu uga hadlay, isagoo sharaxaad ka bixiyey xisbiga uu hoggaaminayo ee caawa lagu dhawaaqay.

“Caawa waa ii farxad in aan hortiina soo istaago, anigoo xambaarsan masuuliyadda Ururka Cadaaladda iyo Wadajirka,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh oo Guddoomiyaha iyo Musharaxa xisbigaas caawa loo doortay.

Madaxweynaha oo farriin u diray dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa yiri, “Dhalinyaro waxaan idin leeyahay waa cusub ayaa idiin soo iftiimay, madax madow ayuu maan ku haray, talada dalka ayaa idiin baahan ee nagu taageeraya in awoodiina aan dib idinkugu soo celino.”

Xasan Sheekh ayaa aad u naqdiyey dhibaatooyinkii lasoo maray, isagoo wax lala yaabo ku tilmaamay in weli dadka qaar ay quud dareynayaan in halkii hore lasii joogo, isagoo codsaday in maanta hormar la sameeyo.

“Hebelaa shaatigiisa tolanaya, koox hebel ayaa xoagga ka dhacday, kanaa inta ka booday, waxaas waan soo aragnay. Sanad doorasho ay dhacdo oo aan erayadaa la isticmaalin yaa sheegi kara? ANNAGABA ALLAHA KA DHIGEE aan soo isticmaalnee. Maanta aan ka socono” ayuu yiri Madaxweyne Xasan.

Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kooban u sharaxay waxyaabaha uu xisbigaan u taagan yahay ayaa yiri:

1-Xisbiga Cadaaladda iyo Wadajirka waxa uu u taagan yahay in dalku u gudbo doorasho qof iyo cod ah.

2- Dhameystirka Dastuur, si dalku u yeesho hanaan sharciyeed, xisbigaan waa ka shaqeynayaa.

3-Maamul u dhow shacabka iyo awood siinta bulshada si hormar loo gaarsiiyo bulshada iyo deegaanka ayaan hirgeli doonaa doonaa.

Madaxweynaha ayaa sharaxaad ka sii bixiyey sida ay uga shaqey doonaan qodobadaas saldhigga u ah xisbigiisa, isagoo siyaasiyiinta kale ugu baaqay inay xisbiyo dhistaan, una diyaar garoobaan doorasho qof iyo cod ah.

Hoos ka daawo khudbadda Madaxweyne Xasan Sheekh