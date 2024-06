Daawo: Xasan Sheekh oo codsi u diray dadka baraha bulshada ka weerara

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) –Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa farriin u diray dadka baraha bulshada ku faafiya been abuurka iyo aflagaadada dadka kale, iyagoo ka raadinaya dhaqaale, sida uu sheegay Madaxweynuhu.

Madaxweynaha ayaa ugu horeyn dadkaas ugu duceeyey in ilaahey meel kale irsaaqad ka siiyo, si ay isaga dhaafaan been abuurka ay wax ku raadinayaan.

“Kuwa beenta sheega, kuwa dadka caaya iyo kuwa irsaaqada ka raadiya inay dadka aflagaadeeyaan waan u duceyneynaa, walaal inaad been dhaqaale ku raadiso waxaa ka macna badan inaad baahnaato adigoo run sheegaya,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin boogo badan oo in la damqiyo ay fududahay, “dhalinyaro yaan la damqin boogahaas, kuwa beenta sheegow ka jooga oo u soo noqda qiimaha ay leedahay diinteena suuban,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

Hadalkaan ayuu madaxweynuhu caawa ku dhex sheegay farriintiisii hambalyada ciidda, wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo baraha bulshada uu ka socdo weerar ku wajahan siyaasadda uu ku hoggaamiyo dowladda, kaas oo xoogeystay markii ay dowladdu amartay in lasoo faago qabuurihii Iskuul Buluusiya.

Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa wajaheysa mucaaradad isisoo tareysa, xili ay gashay sanadkii 3-aad, waxaana baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha uga socda weerar iyo doodo xoog leh.

Inta badan doodaha ay wajaheyso dowladda Xasan Sheekh uu hoggaamiyo ayaa ku qotoma guul darooyinka dagaalka Al-Shabaab, waxka bedelka dastuurka, doorashooyinka dowlad goboleedyada oo dib u dhac weyn uu ka jiro iyo arrinta qabuuraha uu ugu dambeysay.

Madaxweynaha ayaa u muuqda inay gaartay farriinta shacabka, wuxuuna codsaday in la joojiyo hadallada xanafta leh, isagoo si cad u sheegay in dadka qaar ay aflagaadada iyo been abuurka dhaqaale ka sameeyaan.

Hoos ka daawo