Daawo: Xukuumadda Xamza oo soo saartay qaraar lagu maxkamadeynayo Axmed Madoobe

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Wasiirrada Xukuumadda Soomaaliya oo caawa yeeshay kulan deg deg ah ayaa go’aan adag ka soo saareen is doorashada Axmed Madoobe, waxaana Garqyaqaanka guud ee dowladda la faray inuu maxkamadda sare ee dalka u gudbiyo dacwad ka dhan ah Axmed Madoobe.

Afhayeenka Xukuumadda Farxaan Maxamed Jimcaale oo qaraarka caawa soo baxay warbaahinta u akhriyay ayaa dul istaagay ilaa seddax qodob oo lagu xaaraantinimeeyey gabi ahaanba doorashadii maanta ka dhacday Kismaayo.

Golaha wasiirrada ayaa qaraarkooda ku cadeeyey in doorashada Madaxweynaha iyo tan baarlamaanka 3-aad ee Jubbaland ay labaduba baal-marsan yihiin shuruucda dalka.

Sidoo kale waxaa qaraarkaan lagu cadeeyey in Dastuurka Jubbaland uu dhigayo in labo jeer ka badan uusan hal madaxweyne hoggaami karin maamulka, halka Axmed Madoobe uu is dooranayo markii 3-aad.

“Golaha Wasiirrada waxa uu farayaa Garqayaanka guud ee dowladda federaalka Soomaaliya inuu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhamaan talaabooyinka aan xeerar doorashooyinka dalka ee Axmed Madoobe uu qaaday,” ayaa lagu yiri qaraarka caawa ka soo baxay xukuumadda.

Qaraarkaan ayaa caawa dhaqan-galay waxaana u codeeyey dhamaan golaha wasiirrada, halka Ra’iisul Wasaare oo shir guddoominayey kulankaan deg degga ah uu saxiixay, sida uu shaaciyey afhayeenka xukuumadda.

Hoos ka daawo qodobada qaraarka