Xogta qorshe yaab leh oo DF ay ka damacsan tahay ciidanka ay ku daabuleyso Jubaland

By Zahra Axmed Gacal

Raaskambooni (Caasimada Online) –Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe culus oo Jubbaland ay uga fara-maroojineyso Axmed Madoobe, iyadoo aan u bareerin dagaal toos ah.

Toddoba diyaaradood oo ciidamo Gorgor iyo Haramcad ah sida ayaa maanta laga dejiyey Raaskambooni, waxaana halkaas ku soo dhaweeyey oo warbaahinta la hadlay saraakiil ka tirsan Daraawiishta Jubbaland oo isku dhiibay dowladda federaalka.

Taliyaha guutada 18-aad ee Gorgor G/Dhexe Xasan Ciraaqi oo warbaahinta kula hadlay deegaanka Raaskambooni ayaa cadeeyey in halkaas ay u tageen xoreynta deegaanada ay Khawaarijtu joogto iyo inay amniga deegaanada xorta ah kala wareegaan Ciidanka ATMIS oo dalka isaga baxaya.

Sida ay ilo xog ogaal ay u xaqiijiyeen Caasimada Online, dowladda federaalka ayaa qorsheyneysa inay berri ciidamo kale ka dejiso gobolka Gedo, kuwaas oo la wareegaya gacan ku heynta deegaanada xorta ah iyo kuwa ay Shabaab heystaan.

Dhanka Afmadow Ra’iisul Wasaare Xamsa ayaa ka wada kala furfurka ciidamada Jubbaland, waxaana la qorsheeyey in Axmed Madoobe laga qabsado dhamaan degmooyinka iyo deegaanada Jubbaland oo loo reebo Kismaayo oo kaliya.

Dowladda Federaalka ayaa qorsheyneysa in markii la gaaro waqtiga ay ugu tala gashay doorashada in qof iyo cod laga qabto deegaanada dhan, iyadoo Kismaayo loo dhaafayo Axmed Madoobe, hadii aysan wax is bedelin.

Dowladda ayaa sidoo kale berri direysa diyaarado waaweyn oo qaadaya gaadiidka dagaalka, rasaas iyo sahayda ciidanka, kuwaas oo ka degi doona Gedo iyo Jubbada Hoose, gaar ahaan Raaskambooni oo hadda ay ciidanku gacanta ku hayaan.

Dhanka Jubbaland waxaa lasoo werinayaa in Axmed Madoobe diray ciidan Daraawiish ah, kuwaas oo maanta ka baxay Buuloxaaji iyo deegaano kale, waxaa la faray inay ka hor tagaan qorshaha dowladda federaalka, waxaana suurtagal ah inay dagaalamaan.