Dadaalladii dhex-dhexaadinta ee Odayaasha oo fashilmay + Sababta

Muqdisho (Caasimada Online) – Kulankii u dhexeeyay xubnaha mucaaradka iyo qaar kamid ah Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed ee galabta ka dhacay hoteel Jasiira ayaa soo dhammaaday, kaas oo looga hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dadaalladii dhex-dhexaadinta ee ay wadeen Odayaasha Dhaqanka.
Garaad Jaamac Garaad Cali oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in iyagu ay dalbadeen kulanka, wuxuuna sheegay inay fashilmeen dadaalladii ay wadeen ee lagu dhex-dhexaadinayay dowladda iyo mucaaradka, si xal loo gaaro.
Sababta waxa uu ku sheegay in guddgii ay ku heshiiyeen odayaasha uu dhismi waayay, isla markaana caqabadda ay ka timid dhaqanka Muqdisho, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale, wuxuu intaas ku daray in kulankooda uu daarnaa in warbixin ay kusoo celiyaan mucaaradka, iyaguna ay haatan dib ugu laabanayaan deegaannadoodii.
“Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed waxaan kulankan uga codsanay si aan ugu sheegno ergadii ay na fareen inay suuroobi wayday inaan u gudbino dhinicii kale arrinta ay u suuroobi waysay ma aha inaan dhinaca dowladda war ka weynay ee odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed guddiga ay ku ballansanaayeen ayaa soo dhammaystirmi waayay weliba guddigii beesha Hawiye ee magaaladan degta,” ayuu yiri Garaad Jaamac Garaad Cali.
Waxaa kale oo uu intaasi kusii daray “Annagu meelo kala duwan ayaa ka nimid haddii uu guddigu soo dhammaystirmo halkeenna ayaan uga jirnaa, laakiin waxay nala ahaan wayday inaanu iska tegno annaga oo wax war ah Golihii Samatabixinta aan kusoo celinin”.
Dhankooda mucaaradka ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay uga mahad-celinayaan dadaalka ay sameeyeen, ayna ka xun yihiin in uu miro-dhali waayay.
“Waxaan ugu tacsiyaynaynaa Odayaashii dadaalka ay wadeen in uusan mira dhalin, qof aan dirnay oo nagu soo noqday waa waynay,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay kulanka.
Soomaaliya ayaa haatan wajaheysa marxalad xasaasi ah oo ka dhalatay hannaanka doorashooyinka dalka, iyada oo ay si wayn isugu hayaan madaxda Dowladda Federaalka, mucaaradka iyo qaar kamid ah dowlad-goboleedyada.