DANAB: Ma u diyaarsan tahay wejiga ugu adag ee dagaalka Shabaab?

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Taliska ciidamada gaarka u tababaran ee kumaadooska DANAB ayaa shaaciyay in uu diyaarsan yahay ka qeyb-galka wejiga labaad ee dagaalka kooxda Al-Shabaab.

Wejigan oo ah midka ugu adag ee kooxda wajahdo ayaa waxaa abaabulkiisa si wada-jira u wada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalala deriska, oo ciidan ka socda ku biirayo dagaalka.

Taliyaha ciidanka kumaandooska DANAB ee xoogga dalka Gaashaanle Caydaruus Maxamed Xasan oo hadal jeedinayay munaasabad ay ku qalin jebiyeen dufcada 9-aad ee guutada 16-aad ayaa sheegay in ujeedkii loo aas-aasay DANAB ay maanta dhabbaheeda hayaan.

Waxa uu hoosta ka xariiqay in ay ka go’an tahay sidii ay qeyb uga qaadan lahaayeen wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, iyada oo wejigii hore ay ciidamadaan door muuqda ka qaateen.

Taliye Caydaruus ayaa sidoo kale tilmaamay in saraakiil muhiim ah ay uga dhinteen dagaalka socda, taasi oo uu sheegay in aanay niyad-jebin oo weli ay ka go’an tahay ciidamadaan iyo hoggaankoodaba in ay sii laba jibaaran howl-galladaan lagu cirib-tirayo kooxda Al-Shabaab.

“Gaashaanle Xasan Tuurre Allaha u naxariisto isaga iyo saraakiil badan iyo ciidanka xoogga dalka intooda badan waxay u shahiideen dalka iyo dadka Soomaaliyeed, idinkana waxaa doorateen in aad dalka iyo dadka u adeegtaan.”

Ciidamada DANAB ayaa waxay taageero ciidan iyo tababar ka helaan dowladda Mareykanka, iyaga oo saldhigyo ka sameystay dowlad-goboleedyad hoostaga dowladda federaalka si ay u ballaariyaan howl-galladooda.

Si kastaba, Wejigii hore ee hawl-galka ayaa kooxda Al-Shabaab lagaga saaray inta badan deegaanadii ay kaga sugnaayeen dowlad-goboleedyada HirShabelle iyo Galmudug, waxaana lagu wadaa in wejigaan xigga uu noqdo kii ugu adkaa ee wajahdo kooxda, islamarkaana looga xoreynayo dalka.