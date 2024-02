DEG DEG: DF oo war kasoo saartay isku day ka dhan ah madaxweyne Xasan oo ay sameysay Itoobiya

By Asad Cabdullahi Mataan

Addis-Ababa (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si xooggan u cambaareysay isku day ay dowladda Itoobiya sameysay si ay waftiga madaxweyne Xasan Sheekh uga hor-istaagto inuu ka qeyb-galo shirka madaxeedka Midowga Afrika ee maanta ka furmay Addis-Ababa.

Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrmaha dibedda Soomaaliya ayaa lagu yiri “Tallaabadani waxay jebisay dhammaan hab-maamuuska diblomaasiyadeed iyo kan caalamiga ah, uguna sii daran’e’, dhammaan dhaqamada aas-aasiga ah ee Midowga Afrika.”

“Hab-dhaqankani waxa uu ku biirayaa liiska sii kordhaya ee falalka gurracan ee ay ku kacaysay dawladda Itoobiya muddooyinkii u dambeeyay.”

Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maadaama Itoobiya ay marti-geliso xarunta Midowga Afrika, ay dowladdeeda iyo hoggaankeeda waajib ku yihiin inay si isku mid ah ula dhaqmaan dhammaan hoggaamiyayaasha Afrika.

“Midowga Afrika waxa uu sharaf iyo karaamo u yahay Itoobiya; si kastab, haddii ay dawladdeedu ku guul-darreysato in ay sharafta iyo mas’uuliyaddaas ku ilaaliso qurxintii loo baahnaa, waxaa lagama maarmaan noqon doonto in Midowga Afrika uu dib u qiimeeyo halka ay xaruntiisu tahay,” ayaa lagu yiri qoraalka.

“Anaga oo cambaareynayna ficilka aan sharciga ahayn ee Itoobiya, waxaan sidoo kale ugu baaqeynaa Midowga Afrika inay si degdeg ah u sameeyaan baaritaan lagu kalsoonaan karo oo madax-banaan oo ku saabsan falkan foosha xun iyadoo la raacayo hab-maamuuska ururka,” ayey tiri dowladda Soomaaliya.

Madaxweynaha Soomaaliya ayaa go’aansaday inuu ka qeyb-galo shirka Midowga Afrika, inkasta oo xiisad ay kala dhaxeyso dowladda Itoobiya, si uu Midowga Afrika u horgeeyo kiiska Soomaaliya ee ka dhanka ah xukuumadda Addis-Ababa oo heshiis sharci-darro ah la gashay maamulka Somaliland.

Madaxweynaha ayaa ku eedeeyey Itoobiya “xushmad darro” inay kula dhaqaaqday shir madaxeedka midowga Afrika ee hadda ka socda Addis Ababa, isagoo sheegay in saraakiisha amniga ay isku dayeen in ay u diidaan inuu galo halka shirku ka socdo. Wuxuu sheegay in markii dambe loo ogolaaday inuu galo.

Wuxu mar kale ku celiyey madaxweynaha Soomaaliya, isagoo la hadlayey suxufiyiinta, inuu ka xun yahay in Itoobiya “ay isku daydo inay qiil u samayso” heshiiskii ay la saxiixatay Somaliland. “Itoobiya waxay doonaysaa inay dhul ka qaadato Soomaaliya,” ayuu yiri.

Wuxuu intaa ku daray madaxweynaha Soomaaliya “in wakhtigan ay saraakiil sare oo Somaliland ka socota ay diyaar garow halkaa ka wadaan,” si heshiiska loo dhaqan galiyo, wuxuuna sheegay in Itoobiya ay sii murjinayso xiisadda.