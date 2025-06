Xildhibaano Mareykan ah oo lagu dhex-toogtay laguna dilay guryahooda

Minneapolis (Caasimada Online) – Nin hubeysan ayaa aroornimadii Sabtida toogtay laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Dimoqraadiga ee gobolka Minnesota, isagoo dilay mid ka mid ah iyo seygeeda, halka uu dhaawacyo culus u geystay xildhibaanka kale, sida uu sheegay barasaabka gobolka oo ku tilmaamay weerarkan mid si siyaasadeed loo beegsaday.

Toogashadan ayaa timid xilli Mareykanka ay ka taagan tahay kala qaybsanaan siyaasadeed oo qoto dheer, iyadoo kumannaan qof ay u diyaar garoobeen in ay waddooyinka u baxaan si ay uga mudaaharaadaan siyaasadaha Madaxweynaha Jamhuuriga ah ee Donald Trump.

Mas’uuliyiintu waxay sheegeen in eedeysane looga shakisan yahay weerarka uu weli baxsad yahay, iyadoo ciidamada ammaanka ay wadaan hawlgal baadi-goob ballaaran ah.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Xeer Ilaaliyaha Guud Pam Bondi ayaa cambaareeyay waxa ay ku tilmaameen “falal arxan darro ah”, waxayna ballan qaadeen in dambiilaha la horgeyn doono sharciga “si buuxda oo aan wax tanaasul ah lahayn.”

Guddoomiyaha gobolka Minnesota, Tim Walz, ayaa shir jaraa’id ku sheegay in Melissa Hortman – oo hore u soo noqotay Afhayeenka Golaha Wakiillada gobolka – iyo seygeeda Mark lagu dilay gurigooda oo ku yaalla agagaarka magaalada Minneapolis.

Sidoo kale, Senator John Hoffman iyo xaaskiisa Yvette ayaa lagu dhaawacay weerar kale, sida uu sheegay Walz isagoo codkiisu is beddelayay oo murugaysan. Wuxuu intaas ku daray in mas’uuliyiintu ay “si taxaddar leh u rajaynayaan” in labadaasi ka bogsan doonaan dhaawacyada.

“Tani waxay ahayd fal si gaar ah siyaasad ahaa loo beegsaday,” ayuu yiri Walz oo la hadlayay warfidiyeenka.

“Wadahadalka nabadeed waa tiirka ugu weyn ee dimoqraadiyadda. Khilaafaadka lama xalliyo iyadoo hub la isula tago ama xoog lagu muquuniyo.”

Sarkaalka sare ee Xafiiska Dambiyada ee Minnesota, Drew Evans, ayaa sheegay in Hoffman iyo xaaskiisa la toogtay marka hore, ka dibna, qiyaastii 90 daqiiqo kadib, Hortman iyo seygeeda lagu dilay gurigooda intii booliisku ku hawlanaa baaritaanka.

Evans wuxuu intaas ku daray in eedeysanuhu uu ku guuleystay inuu ka baxsado booliska intii rasaas ay is-dhaafsanayeen meel u dhow guriga Hortman.

“Weli si firfircoon ayaan u baadi-goobeynaa ninkan,” ayuu yiri.

Sida ay sheegtay ABC News oo soo xiganeysa ilo xog ogaal u ah baaritaanka, eedeysanaha ayaa la rumeysan yahay inuu isu ekaysiiyay sarkaal boolis ah labadii dhacdo.

Telefishinka maxalliga ah ee KSTP ayaa sheegay in booliisku raadinayaan nin caddaan ah oo leh timo bunni ah, xirnaa jaakad difaac madow ah, shaati buluug ah iyo surwaal buluug ah.

Mareykanka waxaa hareeyay kala qaybsanaan siyaasadeed tan iyo markii Madaxweyne Trump dib ugu laabtay Aqalka Cad bishii Janaayo.

Madaxweynaha Jamhuuriga ayaa wajahaya dhaleeceyn xooggan oo uga imaaneysa xisbiga Dimoqraadiga, gaar ahaan siyaasaddiisa adag ee ku aaddan masaafurinta, weerarrada uu ku hayo jaamacadaha iyo warbaahinta, iyo eedeymaha la xiriira inuu xad gudbay xeerarka xaddida awoodda madaxweynaha isagoo riixaya ajandihiisa siyaasadeed.

“Xilligan khatarta ah ee aan ku sugan nahay, falkaan naxdinta leh ee ka dhacay Minnesota waa in uu u noqdaa digniin innaga oo dhan,” ayuu yiri Walz.

“Dimoqraadiyadda iyo dooda ka dhex socota baarlamaannada, dawladaha hoose, iyo guddiyada dugsiyada waa habka kaliya ee khilaafaadka lagu xallin karo si nabad ah, loogana shaqeyn karo horumarka bulshada.”