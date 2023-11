DF oo amar kusoo rogtay shirkadaha iyo hay’addaha Muqdisho ku haysta…

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa amar cusub kusoo rogtay shirkadaha iyo hay’addaha hubka ku dhex haysta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka.

Qoraal kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha xukuumadda fedaraalka Soomaaliya ayaa waxa shirkadahaas iyo hay’addaha lagu amray in ay sida ugu dhaqsaha badan u soo diiwaan-geliyaan hubka ay haystaan.

Wasaaradda ayaa waxay u qabatay dhamaan shirkadaha iyo hay’adaha hubka ku dhex haysata caasimadda in muddo ku siman laba asbuuc ah isku soo diiwaan-geliyaan, xilli hore dowladda qaaday tallaabooyin hubka culus loogu mamnuucayo magaalada.

“Xafiisyada ay warqadaan sida tooska ah ugu socoto waxaan idinku wargelinaynaa in aad nagala shaqeysaan in hay’adaha iyo shirkadaha ka shaqeeya amiga iyo xarumaha gaarka loo leeyahay in ay soo diiwaan-galiyaan hubka ay heystaan maddo 15 maalmood gudaheed oo ka bilaabanaysa 01/11/2023,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay wasaaradda amniga.

Amarkan ayaa sidoo kale wuxuu saameynaya cid kasta oo hub ku dhex haysata gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, sida ka muuqata qoraalka wasaaradda amnig gudaha.

Si kastaba, Arrintaan ayaa imaneysa xilli ay dowladda dadaal badan ku bixineyso amniga caasimada, iyada oo hore looga mamnuucay in Muqdisho lagu dhex qaato hubka culus iyo weliba ilaalida fara badan ee masuuliyiinta dowladda iyo siyaasiyiinta.