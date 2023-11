DF oo cabsi horleh ka muujisay arrin uga sii dari karta xaaladda taagan

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Xukuumadda JFS Saalax Axmed Jaamac ayaa faah-faahin ka bixiyay saameynta roobabka iyo daadadka El-Niño, doorka muwaadinka iyo dadaalka ay waddo dowladda Soomaaliya.

Mudane Saalax oo warbixinta bulshada Soomaaliyeed kula wadaagay Twitter Space oo hadda loo yaqaan X Space ayaa sheegay in Webiga Shabeelle laga cabsi qabo in uu fataho, kaasi oo uu sheegay in biyo badan uu soo wado.

Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka ayaa ku dheeraaday ka hadalka xaaladda guud ee dalka gaar ahaan saameeynta ay fatahaaduhu ka geysteen gobollada dalka, waxa uu xusay in dowladda ay dadaashay iyada oo digniino u dirtay shacabka Soomaaliyeed ka hor inta aysan bilaaban fatahaadaha.

Waxa uu sheegay in xaalad halis ah uu ku jiro gobolka Gado, gaar ahaan degmooyinka Doowlow, Baardheere, Luuq, Buurdhubo, Garbahaarey, oo uu sheegay in ay dadka qaar ay go’doomeen, sidoo kale waxa uu xusay garoomadii ku yaalay deegaanadaasi in ay dhammaantood wada xirmeen.

Dhanka dowlad-gobaleedka Jubbaland ayuu ra’iisul wasaaruhu sheegay in magaalooyinka Afmadow iyo Dhoobley ay ku soo rogmadeen togog, kuwaasi oo uu xusay in ay geysteen khasaare kala duwan.

Deegaannada Koonfur Galbeed ayuu sidoo kale sheegay in laga soo warinayo xaalad halis ah, iyada oo magaalooyinka Baydhabo, Buurhakaba, Ceelbarde, Raqdhuube iyo Waajid laga soo warinayo xaalad la mid ah kuwa magaalooyinka kale.

Mudane Saalax ayaa ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in xukuumadda ay iska saartay qaar kamid Golaha Wasiirrada, kuwaasi oo ka kala socday Wasaaradaha; Arrimaha gudaha, Caafimaadka, Gaashaandhigga, Waxbarashada, Ciidanka iyo Duulimaadka.

Si kastaba, roobabkaas ayaa dhaliyay daadad xooggan, oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhawaac iyo khasaare hantiyadeed, sida ay hore u baahisay dowladda.