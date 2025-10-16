DF oo shaacisay in 10 milyan ay gaareen dadka Soomaaliyeed ee…

Muqdisho (Caasimada Online) – Tirada dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka ku isticmaala internetka ayaa hadda gaartay 10.7 milyan, taasoo u dhiganta 55% guud ahaan bulshada Soomaaliya.
Inkasta oo horumar muuqda laga sameeyay adeegyada internetka, haddana Soomaaliya weli waxaa lagu tilmaamaa dal leh adeegyo dijitaal oo kooban, iyadoo caalamka kaga jirta kaalinta 191-aad marka la eego adeegyada dowladda ee onlaynka ah, inkastoo heerka Afrika uu ka sarreeyo.
Adeegga Starlink oo la hirgeliyay bishii August 2025 ayaa lagu wadaa inuu si weyn u ballaariyo helitaanka internetka dalka oo dhan.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay Istaraatiijiyadda Dijitaalka ee 2025–2030, taasoo ujeedkeedu yahay in la ballaariyo internetka, la xoojiyo adeegyada dowladda ee onlaynka ah, lana dhiirrigeliyo hal-abuur iyo shaqo-abuur cusub.
Qorshahan ayaa sida ay dowladda sheegtay diiradda saari doona horumarinta waxbarashada, caafimaadka, beeraha iyo maaliyadda.
Istaraatiijiyaddan cusub ay mideyn doonto dhammaan mashaariicda dijitaalka ah ee dalka, taasoo uu tilmaamay inay gacan ka geysan doonto kororka dhaqaalaha dijitaalka ah ee Soomaaliya, sida uu sheegay Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda, Maxamed Aadan Muxumed Cali.
Wasiirka ayaa tilmaamay in Istaraatiijiyadda Isbeddelka Dhijitaalka ay noqon doonto hagaha guud ee mideynaya dhammaan hindisayaasha la xiriira ICT-da ee ka socda qaybaha kala duwan ee dalka.
Sidoo kale wuxuu xusay sida ay dowladda uga go’an tahay isku-duwidda siyaasadaha, maalgelinta kaabayaasha dhijitaalka ah iyo horumarinta awoodda shaqaalaha si loo dardar-geliyo adeeg bixinta iyo kobaca dhaqaalaha.