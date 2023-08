DF oo shaacisay tirada Al-Shabaab looga dilay duqeyntii beeraha Shabeellaha Hoose

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidanka Qaranka oo kaashanaya saaxiibada Caalamka ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyey deegaannada Baladul-Amiin iyo Baladul-Kariim oo ka tirsan gobalka Shabeellada Hoose, halkaas oo lagu laayey Shabaab badan.

Howlgalka oo loo adeegsaday duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ayaa la qaaday markii la helay xog ku saabsan in maleeshiyaad Shabaab ah oo si dhuumaalaysi ah isugu aruursanaya beero ku yaalla deegaanadaas.

Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in howlgalkaas lagu dilay 18 xubnood oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, sida baahisay warbaahinta dowladda oo soo xiganeysa saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka.

“Goobaha laga sameeyay howlgallada waxaa hadda ku sugan ciidanka Qaranka, kuwaasi oo ku daba jooga firxadkii Khawaarijta,” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dowladda.

Sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay waxaa la duqeeyey saldhigyo ay kooxda Al-Shabaab ku leedahay deegaanka Buula-Fulaay oo hoostaga degmada Buurhakaba ee gobolka Bay.

Si rasmi ah oo madax-bannaan looma oga khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi, laakiin maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in Al-Shabaab uu khasaare culus ka soo gaaray duqeyntaas.

Wasiirka amiga Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir ayaa Idaacadda VOA u sheegay in duqeymahaas lagu burburiyay xarumihii kaydka u ahaa Al-Shabaab ee deegaanka Buula-fulaay.

Wasiirka ayaa sheegay in la burburiyey xarumo badan oo kooxda ay ugu keydsanaayeen hub, agab caafimaad iyo gaadiid dagaal, wuxuuna sheegay in khasaare culus lagu gaarsiiyey kooxda.

Sidoo kale waxaa la weydiiyey wasiirka amniga K/Galbeed in khasaare uu ka soo gaaray dad rayid ah iyo in kale, wuxuuna sheegay in aad looga diirsaday duqeyntaas, isla markaana aysan jirin waxyeelo ka soo gaartay shacabka.

Degaanka Buulafulaay ayaa hoos taga degmada Buurhakaba ee gobolka Bay, wuxuuna ka mid yahay deegaanada ay aad u joogto kooxda Al-Shabaab.

Wasiirka amniga K/Galbeed wuxuu sheegay in deegaanka kooxda lagu duqeeyey ee Buulafulaay uu ahaa bar ay dhaqaalaha uga qaadaan dadka oo ganacsatada deegaanada maamulkaas ay uga yeeri jireen.

Ugu dambeyntii wasiir Xasan Cabdulqaadir ayaa sheegay in duqeyntaas ay hor dhac u tahay bilaabidda wajiga labaad ee dagaalka oo sida uu sheegay ay u diyaar-garoobeen dadka iyo maamulka Koonfur Galbeed.