Dowladda oo shaacisay xog ku aadan wajiga labaad ee DAGAALKA Al-Shabaab

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, Daa’uud Aweys oo maanta Wariyeyaasha la wadaagay warbixinta todobaadlaha ah ee dowladda ayaa shaaca ka qaaday xog ku aadan wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab.

Daa’uud Aweys ayaa sheegay in dhowaan uu bilaaban doono howlgalkan oo ay horkaceyso dowladda federaalka, ayna ka qayb-qaadanayaan waddamada dariska ah.

Wasiirka ayaa xusay in waddamada gobolka ay dareemayaan qatarta kooxda, maadaama ay halis ku tahay gobolka oo dhan.

“Sida aad la wada socotaan waxaa socda howlgallada lagu ciribtirayo Khawaariijta oo qaybo badan oo dalka ah ka socda, waxaa intaas dheer in howlgalka qaybtiisa labaad ee Dowladda Federaalka hoggaamineyso la filayo in uu dhawaan billowdo, waxaana xusid mudan in waddamada deriska ah ee khatarta khawaariijta nala dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkaan,” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidamada ka socda Jabuuti, Kenya iyo Itoobiya ay ka hoos shaqeyn doonaan kuwa Xoogga dalka, isla-markaana marka uu u dhammaado howlgalka, isla-markiiba ay dib ugu laaban doonaan waddamadooda, sida uu hadalka u dhigay.

“Ciidanka ka imaanaya waddamada deriska ah oo ka hoos shaqeyn doonna Ciidamada Dowladda Federaalka waxa ay degdeg ugu laaban doonnaan waddamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka uu dhammaado howlgalka oo muddo kooban qaadan doonna” ayuu hadalkiis sii raaciyay Wasiirka Warfaafinta Soomaaloiya, Mudane Daa’uud Aweys.

Waxaa kale oo uu kusii daray “Haddii Soomaaliya laga suuliyo Khawaarijinta waxaa dhici kara inay u gudbaan waddamada dariska ah, waxaana kamida Kenya, Jabuuti iyo Itoobiya.

Soomaaliya ayaa waxaa haatan ka socda guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, kaas oo dhul ballaaran ay uga qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka.