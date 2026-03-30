DF oo war kasoo saartay guusha Baydhabo, una dhigtay si cajiib ah howl-galka

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka hadashay guusha siyaasadeed ee ay ka gaartay hoggaankii Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in magaalada Baydhabo ay la wareegeen shacabka ka dhiidhiyay xad-gudubyada maamulkii hore.
Dowladda ayaa sheegtay in ciidamada qalabka sida oo ka jawaabaya rabitaanka shacabka, ay qaadeen howl-galka maanta lagula wareegay magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed.
“Ciidamada Qalabka Sida oo mas’uuliyaddooda koowaad ay tahay ilaalinta, midnimada, xasiloonida iyo dowladnimada ayaa isla maanta gaarey magaalada Baydhabo iyagoo ka jawaabaya rabitaanka shacabka si ay u gutaan waajibaadka loo igmadey,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay dowladda.
Sidoo kale, waxay hambalyo iyo bogaadin u dirtay waxgaradka iyo shacabka reer Koonfur Galbeed ee sida diiran u soo dhoweeyay ciidamada qalabka sida, iyadoo ugu baaqday qeybaha kala duwan ee bulshada reer Koonfuur Galbeed, inay muujiyaan degganaan, midnimo iyo wadajir xilligan xasaasiga ah.
Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka:
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay in muddo ah ku mashquulsaneyd in arrimaha Dowlad Goboleedka Koonfuur Galbeed lagu xaliyo talo ay u dhan yihiin shacabka ku dhaqan deegaannada Koonfuur Galbeed, hase ahaatee waxaa nasiib darro ah in tallaabooyinkaasi wanaagsan uu ka hor yimid maamulkii hore ee KG oo ku kacay falal abuuray xiisado siyaasadeed.
Haddaba, shacabka reer Koonfur Galbeed oo ka dhiidhiyay xadgudubyada maamulkii hore ayaa ugu dambeyn maanta si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada Baydhabo oo ah Xarunta KMG ee Dowlad Goboleedka Koonfuur Galbeed.
Haddaba, Ciidamada Qalabka Sida oo mas’uuliyaddooda koowaad ay tahay ilaalinta, midnimada, xasiloonida iyo dowladnimada ayaa isla maanta gaarey magaalada Baydhabo iyagoo ka jawaabaya rabitaanka shacabka si ay u gutaan waajibaadka loo igmadey.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay hambalyo iyo bogaadin u direysaa waxgaradka iyo shacabka reer Koonfur Galbeed ee sida diiran u soo dhoweeyay Ciidamada Qalabka Sida.
Waxay ugu baaqeysaa qeybaha kala duwan ee bulshada reer Koonfuur Galbeed, inay muujiyaan degganaan, midnimo iyo wadajir, xilligan xasaasiga ah.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u xaqiijineysaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Koonfuur Galbeed sida ay uga go’an tahay Ilaalinta xasiloonida, bedqabka shacabka iyo hantidooda, isla markaana aysan jiri doonin falal beegsi iyo aargudasho ah.
