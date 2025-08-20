27.9 C
Digniinta madaxweynayaashi hore u direen Xasan Sheekh oo si weyn looga fal-celiyey

By Jamaal Maxamed
1 min.
Muqdisho (Caasimada Online) – Fal-celin aan caadi ahayn ayaa ka dhalatay warqadda ay soo saareen madaxweynayaashii hore ee dalka, Mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan, Mudane Shariif Sheekh Axmed iyo Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuwaas oo si adag uga hadlay xiisadda ka dhalatay dhulalka danta guud iyo barakicinta shacabka.

Saddexda Madaxweyne ee hore ayaa madaxweyne Xasan uga digay ku takri-falka dhulka danta guud ee caasimadda, waxayna sheegeen in si aan sharci ahayn loo iibinayo.

Sidoo kale, waxa ay farriin u direen Madaxweyne Xasan Sheekh oo ay ugu baaqeen inuu ka waantoobo ku takri-falka hantida danta guud, ayna dib gacanta dowladda ugu soo noqdaan dhulalka la iibiyay.

“Haddaba, anaga oo tixgalinayna cabashooyinka isdaba-joogga ah ee naga soo gaaraya qoysaska la barakiciyey waxaan u soo jeedineynaa Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud: Inuu ka waantoobo ku takri-falka hantida danta guud iyo u awood sheegashada dadka dan-yarta ah ee uu u dhaartay inuu u adeego. In dhulka lagu soo celiyo gacanta Dowladda, kii laga maarmi waayana la mariyo hannaanka sharcigu tilmaamay,” ayaa lagu yiri bayaanka.

Haddaba sidee looga fal-celiyay digniinta ay madaxweynayaashii hore u direen Xasan Sheekh?

Cabdirsaaq Xaashi: “Warqad miisaan leh waayey inaba caadi maahan, duqa dalkii waa burburiyay waa in ay madaxweynayaasha ka qabtaan”.

Maxamed Soomane: “Madaxweynayaashii dalka in si wadajir ah u hadlaan culeyska jiro ayay muujineysaa”

Xaad Maxamed Xaashi : “Inuu ka waantoobo ku lahaa, Soomaalina horey u tiri waano abuuris ka horeysa”

Safaari Nuur: “Haddiiba madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan arintaan kasoo hadlay warkaan waa fadhiyaa”.

Maxamed Daahir: “Dalkan allaha ka samata bixiyo xaaladda uu ku jiro”

Salaad Macallin Xuseen: “Isbahaysi cusub ayaa arkaynaa halkaas waxaa cad madashii inay kala yaaceen.”

Cumar Muuse: “Dhulka danta guud waa hanti ummadeeda, waan hambalyeynayaa dhammaan madaxwaynayaashii hore oo ka dhiidhiyay boobka socda”.

Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

