QOOR-QOOR oo aad loogu bogaadiyay arrin uu sameeyay kadib booqashadii Xasan

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Madaxweynaha dowlad-goboleedka Galmudud, Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor) ayaa si weyn loogu bogaadiyay arrin uu sameeyay intii lagu guda jiray soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay booqasho ku tegay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Qoor-Qoor ayaa maamuus gaar ah u sameeay madaxweyne Xasan, wuxuuna meesha ka saaran dhaqan lagu yaqiinay hoggaamiyeyaasha maamul-goboleedyada kale oo ah in marka uu booqanayo madaxweynaha inay isla meel dhigaan oo laba kursi oo siman wada fariistaan.
Madaxweynaha Galmudug ayaa hadda saxay hab-maamuuska, wuxuuna sameeyay in isagu uu dhiniciisa safka ka galay isaga kursiga shir guddoonka u banneeyay Xasan Sheekh Maxamuud, maadaama uu yahay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Arrintan ayaa dhalisay falcelin iyo hadal-heyn, iyada oo si weyn loogu amaanay Madaxweyne Qoor-Qoor. Guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare Cali oo arrintan ka hadlay ayaa maamullada kale ugu baaqay inay ku deydaan Qoor-Qoor ayna saxaan hab maamuuska, marka lasoo dhaweeynayo madaxweynaha qaranka.
“Tallaabadaan uu qaaday madaxweyne Axmed Qoorqoor Waa habmaamuuskii saxda ahaa. Madaxweynayaasha maamuleedyadu waa in ay joojiyaan kursiga ay ag-dhiganayaan madaxweynaha federaalka oo ay noqdaan masuuliyiin isku kalsoon oo ku qanacsa inta dastuurku siiyay waloow Xasan uu beddelay dastuurkii xurmadiisu ku xusneyd” ayuu yiri Cali Yare Cali.
Sidoo kale qaar kamid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshad ayaa iyaguna siyaabo kala duwan uga fal-celiyay arrinta uu sameeyay madaxweyne Qoor-Qoor.
Cabdisalaan Sheekh Mukhtaar: “Marka ay diyaaradda soo degtana labada calan garoonka la dhigaayo, heesta qaranka astaanta ah la saarayana hala joojiyo taasna”.
Cali Xasan Waare: “Reer Galmudug waa dad dowlad yaqaan ah masha allah”.
Cabdinuur Daahir ayaa isna sidoo kale yiri “Haddii aan kursi la’is ag dhiganeyn Soomaali mar hore ayay heshiin laheyd”.