700 oo dagaalyahano ajnabi ah oo lagu dilay Soomaaliya

Boosaaso (Caasimada Online) – Maamulka Puntland ayaa shaaciyay in howl-galada ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari lagu dilay ku dhowaad 700 dagaalyahan oo ajaanib ah, tan iyo intii uu bilowday gulufka dhanka militari dabayaaqadii sannadkii hore.
Warbixinta Puntland ayaa intaas ku dartay in Soomaalida ku naf waayay howl-galkaasi ay ahaayeen shan qof oo keliya. Xogtan waxaa shaaciyay Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad, La-taliyaha madaxweynaha Puntland ee arrimaha siyaasadda.
Dhabancad oo wareysi siiyay telefishinka caalamiga ah ee Sky News, kaas oo barnaamij gaar ah ka diyaarinayay dagaalka Puntland kula jirto kooxda Daacish, ayaa wuxuu kusoo bandhigay baasaboorrada dagaalyahanno ka kala yimid in ka badan 20 dal oo muwaadiniintoodu ay ku biireen Daacish.
Dagaal-yahannadan ayaa ka kala yimid qaaradda Yurub, Waqooyiga Ameerika, Afrika iyo Aasiya.
Sida uu sheegay, inta badan dagaal-yahannada ajaanibta ah waxay ku soo galeen dalka si sharci darro ah ama iyagoo iska dhigay qaxooti, gaar ahaan kuwa ka yimid Itoobiya oo markii dambe ku biiray Daacish.
Waxaa kaloo jiray kuwo si qarsoodi ah uga soo gudbay xeebaha Yemen, iyagoo adeegsanayay doomaha tahriibka, taas oo ka dhigan inay dalka soo galeen iyagoo aan haysan wax dukumeenti safar ah.
Puntland ayaa ku andacootay in ilaa hadda la tirtiiray 70% dagaal-yahannadii Daacish ee ku sugnaa buuraha Calmiskaad, kuwaas oo badankood ahaa ajaanib. Si kastaba, tan ayaa ka dhigan tiradii ugu badneyd ee dagaal-yahano ajaanib ah oo muddo kooban lagu dilo gudaha Soomaaliya.