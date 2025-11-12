28.3 C
Mogadishu
Wednesday, November 12, 2025
WararkaXulka

Diyaarad uu leeyahay militariga Turkiga oo burburtay kadib markii…

By Jamaal Maxamed
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Ankara (Caasimada Online) – Diyaarad xamuul oo militari oo nooca C-130 ah oo lagu waday inay dib ugu laabato Turkiga, ayaa ku burburtay xadka Georgia iyo Azerbaijan.

Wasaaradda Difaaca Turkiga ayaa ku dhawaaqday, in diyaaradda ay saarnaayeen 20 qof oo ay ku jiraan shaqaalihii diyaaradda.

Sidoo kale waxa ay intaasi ku dartay in la helay burburka diyaaradda xamuulka ee militri ee burburtay, waxaana sababta burburka diyaaradda lagu ogaan doonaa baaritaan qoto dheer oo ay sameeyeen kooxda baaritaannada shilalka.

Hay’adda duulimaadka ee Georgia ayaa dhankeeda sheegtay in diyaarad militari oo Turki ah ay ka luntay raadaarka “iyadoo aan bixin wax digniin ah.”

Dhanka kale, Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa tacsi u diray ehellada dadka dhintay, waxaana uu sheegay in diyaaradda sababta keentay cilladdeeda ahayd in ay ka luntay raadaarka sidaasina ku dhacday, sida uu hadalka u dhigay.

Sidoo kale, Erdogan ayaa geesiyaal qaranka Turkiga usoo halgamay ku tilmaamay saraakiishii la socday diyaaraddaan oo kamid ah kuwa xamuulka Militariga qaada ee dalkaas leeyahay oo maraysay xadka Georgia iyo Azerbaijan.

 

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Soomaaliya iyo Aljeeriya oo kala saxiixday afar heshiis oo muhiim ah + Sawirro
QORAALKA XIGA
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo laba eray oo liiditaan weyn ah ugu jawaabtay Trump
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved