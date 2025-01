Dokumentiyo muujinaya in Asma al-Assad ay basaas u aheyd sirdoonka MI5

By Asad Cabdullahi Mataan

London (Caasimada Online) – Dukumentiyo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in marwadii koowaad ee hore ee Suuriya Asma al-Assad ay basaas u ahayd sirdoonka Britain.

Dukumeentiyadii ugu horreeya oo uu Facebook soo dhigay weriye Suuriyaan ah oo lagu magacaabo Nizar Nayouf, ayaa la sheegay inay ka yimaaddeen sirdoonka Suuriya. Waxaa ku xusan in sannadkii 1992-kii ay Bashaar al-Assad oo uu dhalay madaxweynihii wakhtigaas Xafiz al-Assad ay dul dhigeen kor joogteyn kadib markii uu Asma iyo sarkaal ka tirsaneyd MI5 Eliza Manningham-Buller kula kulmay hotel ku yaalla London.

Bashaar, oo madaxweyne noqday 2000 kadib geeridii aabihiis, waxa uu London ku qaadanayey tababar dhakhtarnimo indhaha ah.

Dokumentiyada ayaa sidoo kale lagu sheegay in kulan labaad oo uu la yeeshay Manningham-Buller kaasi oo ka dhacay guriga Asma ee xaafadda Acton intii ay socotay xaflad, sidoo kale la tuhmayo inuu ka soo muuqday taliyihii hore ee saldhigga sirdoonka MI6 ee Moscow Raymond Asquith.

“Inkasta oo kulanku ahaa mid bulsho, martida Ingiriiska waxay waydiiyeen Dr Bashaar su’aalo siyaasadeed (oo la xiriira arrimaha gudaha Suuriya iyo xiriirka uu la leeyahay qaar ka mid ah xubnaha hoggaanka dalka),” ayaa ku qoran dukumentiga.

“Waxay isku dayeen inay ogaadaan inuu wax xiriir ah la leeyahay iyo in kale.”

Dukumeentiga labaad, ee ku taariikhaysan 1998, waxa uu sheegay xiriir ay Asma la laheyd Oxford Analytica Foundation, oo uu aasaasay Golaha Amniga Qaranka ee Maraykanka, waxaana lagu sheegay in Asma ay si hoose ugu shaqaynaysay sirdoonka UK, iyadoo sidoo kale ka shaqaynaysay JP Morgan.

Labada dukumeenti ayaa lagu sheegay inay ka soo baxeen miiska General Ali Issa Douba, madaxa sirdoonka Suuriya ee xilligii Hafez al-Assad.

Asma Fawaz Akhras, oo 17 jir ahayd markii ay dhacayeen kulamada la tuhunsan yahay, waxay guursatay Bashaar al-Assad 2000 wax yar ka dib markii uu qabtay xilka madaxtinimada.

Si kastaba, warar ayaa sheegaya in dokumentiyada ay yihiin been abuur, ayada oo qof uu xusay in farta lagu qoray warqadda ee Carabiga oo ah nooca Kawkab Mono la hindisay un 2015-kii.

Kahor inta uusan billaaban dagaalka sokeeye ee Suuriya 2011, waxaa isbedelay xiriirkii u dhaxeeyey dowladda Assad iyo Mareykanka iyo UK.

Horraantii 2000-aadkii, Assad iyo xaaskiisa oo haysata dhalashada UK, ayaa waxaa UK ku casuumay ra’iisul wasaarihii xilligaas Tony Blair, halkaas oo Assad uu kula kulmay boqorad Elizabeth.

Wixii ka dambeeyay weeraradii 9/11, Assad waxa uu ogolaaday in Syria loo isticmaalo goob lagu jirdilo dadka laga shakisan yahay ee ay afduubteen ciidamada sirdoonka Maraykanka.

Hase yeeshee, Assad waxa uu mar walba xiriir la lahaa dalka Maraykanka ay cadowga yihiin ee Iran, waxaana lagu eedeeyey inuu ogolaaday in dhulka Suuriya ay isticmaalaan Al-Qaacida iyo kooxaha kale ee hubaysan ee u socdaalaya Ciraaq si ay ula dagaallamaan Maraykanka.