Erdogan oo Xasan kala hadlay arrimo xasaasi ah xili beri uu furmayo wadahadalka Somalia iyo Itoobiya

Ankara (Caasimada Online) –Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa khadka taleefoonka kula hadlay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna ka wadahadleen xiisada u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya.

Sidoo kale, labada Madaxweyne ayaa si qota dheer isaga warsaday is bedelada gobolka, guud ahaan caalamka iyo sidoo kale xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga.

Madaxweyne Erdogan ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay iskaashiga Turkiga iyo Soomaaliya, sidoo kale wuxuu madaxweynaha uga warbixiyey sida uu rajeynayo in loo dhameeyo xiisadda Soomaaliya kala dhaxeysa Itoobiya.

“Madaxweynuhu wuxuu ku nuux-nuux saday in Turkiga uu sii wadi doono dadaallada uu ku doonayo in lagu xalliyo xiisadda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya, isagoo rajeynaya natiijada la taaban karo ee ka soo bixi doonta wareegga labaad ee wada xaajoodka Turkigu hoggaaminayo ee lagu dhisayo dib u heshiisiinta labada dal,” ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyey bogga Madaxtooyada ee dowladda Turkiga.

Intii uu socday baaqa labada mas’uul waxay dib u xaqiijiyeen inay ka go’an tahay sare u qaadista iskaashiga ka dhexeeya dalalkooda, gaar ahaan dhinacyada danta labada dal, sida iskaashiga, difaaca iyo horumarinta dhaqaalaha.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku nuux-nuuxsaday doorka Turkiga ee horumarinta wada-hadallada iyo go’aannada nabadeed, si wax looga qabto caqabadaha ka jira gobolka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah, sida lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay Villa Somalia.

”Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku celceliyay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay iskaashi dhaqaale iyo mid horumarineed la yeelato Itoobiya, isagoo si adag u sheegay in iskaashigaas oo kale ay tahay in mar walba la ixtiraamo madaxbannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, loona hoggaansamo shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah. Sidoo kale, wuxuu ka faa’ideystay inuu u mahadceliyo Madaxweyne Erdogaan dadaalka hagar la’aanta ah ee uu u galay wax ka qabashada arrintan,” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya.

Waxaa maalinta berri ah lagu wadaa in magaalada Ankara ee dalka Turkiga uu ka furmo wejiga labaad ee wada-hadallada Soomaaliya iyo Itoobiya oo dowladda Turkiga ay garwadeen ka tahay.

Turkiga ayaa dadaal badan gelinaya sidii loo soo afjari lahaa xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya oo salka ku haysa is-afgaradkii Somaliland ay Itoobiya ugu saxiixday qeybo kamid ah biyaha Soomaaliya.

Waxaa magaalada Ankara ku sugan wafdiga labada dhinac ku metelaya wada-hadallada, ayada oo xalay uu halkaasi gaaray wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi iyo wafdi uu hoggaaminayo.

Wada-hadalada bilaabanaya oo garwadeen ka tahay dowladda Turkiga ayaa waxaa si qoto dheer diiradda lagu saarayaa xiisadda ka dhalatay heshiiska badda ee ay Itoobiya la gashay Somaliland, kaas oo ay ka carootay dowladda federaalka oo xadgudub ku tilmaamtay.

Labada dhinac ayaa haatan sameeyay isbeddallo, waxaana jiro isku soo dhawaasho ay sidii hore ka sameeyeen Muqdisho iyo Addis Ababa, sida uu shaaciyay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan oo maalmihii dambe waday dadaallo dhex-dhexaadin ah.

Hakan Fidan oo shir jaraa’id ku qabtay Istabul waxa uu sheegay inay soo afjarmi doonto xiisadda isla markaana ay kusoo dhammaan doonto galaangal ay Itoobiya u yeelato badda, iyada oo si toos ah ugala macaamileyso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.