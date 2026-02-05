Ergeyga Madaxweyne Xasan oo beeniyay eedeymo culus oo la xiriira Hiiraan

Beledweyne (Caasimada Online) – Ergeyga Madaxweynaha Soomaaliya ee Macaawisleyda, Cali Jeyte Cismaan ayaa si cad u beeniyay eedeymo loo jeediyay oo la xiriiray in uu hakiyay mashaariic horumarineed oo ka socday Beledweyne.
Cali Jeyte oo horey usoo noqday guddoomiyihii gobolka Hiiraan ayaa iska fogeeyay in uu joojiyay mashaariic horumarineed oo ka socday Beledweyne, isagoo eedeymahaasi ku tilmaamay kuwo aan sal lahayn, isla markaana ah dacaayad iyo been-abuur ay faafinayaan, siyaasiyiin iyo kooxo abaabulan, sida uu sheegay.
“Aniga shaqsiyan dadkayga iyo deegaankayga waxaan u qabaa jacayl weyn, mana ahi qof wax duminaya ama dib-u-dhac ku keena ummadda,” ayuu yiri Jeyte, isagoo sheegay in lagu hayo sumcad-dil.
Sidoo kale wuxuu iska fogeeyay in uusan waligiis ku lug yeelan wax fal ah oo carqaladeynaya horumarka gobolka Hiiraan ama danaha shacabka reer Hiiraan.
Hadalladan ayaa imanaya xilli maamulka gobolka Hiiraan, heer gobol iyo heer degmo ay Cali Jeyte ku eedeeyeen inuu caqabad ku noqday fulinta mashaariic horumarineed oo waaweyn oo laga waday magaalada Beledweyne.
Mas’uuliyiinta maamulka ayaa sheegay in mashaariic dhowr ah oo si habsami leh uga socday Beledweyne, gaar ahaan saddex waddo oo laami ah oo midkiiba dhererkiisu yahay saddex kiiloomitir, kuwaas oo la bilaabay sanadkii 2022, ay si lama filaan ah u istaageen kaddib warqad lagu sheegay in lagu hakiyay dhammaan mashaariicda magaalada.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in hakinta mashaariicdan aysan ku saleysneyn dan guud, balse ay la xiriirto dano gaar ah, isagoo si toos ah eedda ugu jeediyay Cali Jeyte Cismaan.
“Anigu waxaan ahay guddoomiyaha gobolka Hiiraan, umaddana Ilaahay ayaa mas’uul iga dhigay. Cali Jeyte waxaan leeyahay magac iyo sharaf hore ayuu u lahaa, balse maanta waxaa ka muuqda dano gaar ah oo ka hor imanaya danta guud,” ayuu yiri.
Maamulka gobolka ayaa sidoo kale sheegay in aysan jirin cid xaq u leh inay joojiso mashaariic horumarineed oo loogu talagalay shacabka, iyagoo xusay in magaalooyin kale sida Baydhabo, Kismaayo iyo Dhuusamareeb ay mashaariicdoodu si caadi ah u socdaan, halka Beledweyne ay hakad galeen.
Sidoo kale, maamulka gobolka Hiiraan ayaa ugu baaqay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad-goboleedka HirShabelle inay si degdeg ah arrintan usoo farageliyaan, si dib loogu bilaabo mashaariicda horumarineed ee hakadka galay.
Arrimahan ayaa imanaya xilli La-taliyaha Madaxweynaha, Cali Jeyte uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka HirShabelle.
Jeyte ayaa sheegay inuu qeyb ka yahay isbeddelka lagu badbaadinayo maamulka HirShabelle, si loo helo maamul heybad leh, lana hana qaado maamullada kale ee dalka.
“Waxaan shaacinayaa inaan ahay musharax u taagan hanashada xilka madaxweynaha dowlad-goboleedka HirShabelle kadib markii aan aqbalay talo soo jeedin soo socotay mudo fog oo iiga imaaneysay Umaadda ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabeele dal iyo dibad,” ayuu Jeyte ku yiri qoraal uu naalmo kahor soo saaray.
Sidoo kale waxa uu sheegay in hanka iyo himilada ugu weyn ee uu xaqiijinayo ay tahay in HirShabelle noqoto meel ka caagan argagixiso, isla markaana leh qiyam maamul oo sharfan u-dub dhexaadna u noqoto adkeynta amniga dalka iyo xoojinta midnimada nidaamka federaalka ee dowladnimadeena.