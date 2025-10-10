28.9 C
Mogadishu
Friday, October 10, 2025
Wararka

Faah-faahinta dil muwaadin Soomaaliyeed loogu geystay dalka…

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Cape Town (Caasimada Online) – Wararka ka imaanaya deegaanka Khayelitsha ee magaalada Cape Town, Koonfur Afrika ayaa sheegaya in habeenimadii xalay lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed.

Ninka la dilay oo magaciisa lagu sheegay Ismaaciil Abuukar ayaa ka mid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee si wanaagsan looga yaqaanay gobolka Western Cape, halkaas oo uu ganacsi ku lahaa.

Dilka ayaa ka dhacay gudaha goobtiisa ganacsi, waxaana falkan geystay rag hubeysan oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika, kuwaas oo markiiba goobta ka baxsaday.

Booliska Koonfur Afrika ayaa goor dambe gaaray halkii uu falka ka dhacay, balse baaritaan kooban oo ay sameeyeen kama soo bixin natiijo la taaban karo.

Falkan ayaa qayb ka ah dilalka iyo weerarrada sii kordhaya ee lagu bartilmaameedsanayo Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika, kuwaas oo inta badan aan wax jawaab ah laga helin hay’adaha amniga.

Magaalooyinka dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan caasimadda Cape Town waxaa si joogto ah uga dhaca weerarro isugu jira dilal, dhaawacyo iyo dhac loo geysto dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaas ka ganacsada.

Dowladda Koonfur Afrika ayaa mar kasta sheegta inay wax ka qabanayso dhibaatooyinka heysta Soomaalida ku nool waddankaasi, balse weli ma muuqato qorshe cad oo looga hortago weerarrada iyo tacaddiyada lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DF Soomaaliya oo war kasoo saartay heshiiska taariikhiga ahaa ee lagu gaaray…
QORAALKA XIGA
Soomaaliya oo ku baaqday iskaashi goboleed ka dhan ah…
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved