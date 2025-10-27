Faah-faahinta duqeyn uu Mareykanka ka fuliyay PUNTLAND

Boosaaso (Caasimada Online) – Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa Axaddii duqeyn culus ka fuliyay qaybo kamid ah gobolka Bari, gaar ahaan aagga buuraha Calmiskaad, iyagada oo lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda Daacish ee ku sugan halkaasi.
Duqeynta ayaa si gaar ag uga dhacay aagga deegaannada Togga Baalade iyo Garoobaha, iyada oo lagu beegsaday xubno ka tirsan Daacish oo ku sugnaa halkaasi, kadib ay xog ka heleen sirdoonka Puntland oo kaashanaya Mareykanka oo fuliyay weerarkaasi.
Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Puntland ayaa xaqiijiyay in duqeynta lagu dilay xubno u badan ajaaniib kamid ah hoggaanka sare ee kooxda.
“Maanta waxaa firxadkii Argagixisada lagu duqeeyay halka ay isugu yimadaan Togga Baalade iyo Garoobaha, duqeynta waxaa fuliyey saaxiibada dowladda Puntland ee Maraykanka,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Hawlgalka Ciribtirka Argagixisada ee Puntland.
Dhanka kale, ma jiro faah-faahin rasmi ah oo ay AFRISOM ka bixisay howlgalkan cusub ee ka dhacay Togga Baalade iyo Garoobaha ee buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari.
Waa duqayntii labaad oo muddo todobaad ah uu Mareykanka ka fulinayo Puntland, gaar ahaan dhulka kala korreeya ee Calmiskaad halkaas oo ay weli ku sugan tahay Daacish.
Si kastaba Mareykanka ayaa kamid ah dowladaha waa weyn ee ka qayb-qaata dagaalka ka dhanka ah argagixisada ku sugan gudaha Soomaaliya, gaar ahaan Al-Shabaab iyo Daacish, wuxuuna dhanka hawada ka taageeraa ciidamada Puntland ee dagaalka ka wada halkaasi.
Waxaa sidoo kale dagaalkan ku jira Isu Tegga Imaaraadka Carabta, oo isna mararka qaar duqeymo ku taageera ciidanka Puntland ee sii koraya buuraha ay ku dhuumaaleysanayaan xubnaha Daacish.