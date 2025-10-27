Muxuu ahaa ujeedka shirka madaxweyne Laftagareen uu guddoomiyey? + Sawirro

Baydhaba (Caasimada Online) – Madaxweynaha Maamul-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa maanta guddoomiyey shir ay yeesheen Golaha Wasiirrada maamulkaasi, kaas oo looga hadlay arrimo dhowr ah.
Shirka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa diiradda lagu saaray qodobo la xiriira horumarinta adeegyada bulshada, xaqiijinta amniga deegaannada iyo nidaaminta siyaasadda dowladda.
Sidoo kale, intii uu socday shirka ayaa waxaa lagu ansixiyey laba hindise sharciyeed oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah;-
Hindise sharciyeedka nidaaminta iyo rukhsad-siinta mihnadliyaasha iyo xarumaha caafimaadka Koonfur Galbeed oo ay soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka iyo hindise sharciyeedka siyaasadda maareynta deegaanka, oo ay soo diyaarisay wasaaradda deegaanka.
Labadan sharci ayaa ayaa muhiim u ah tayaynta adeegyada caafimaadka, ilaalinta deegaanka, iyo xaqiijinta in bulshada Koonfur Galbeed ay helaan adeegyo hufan oo waafaqsan nidaamka dowladnimada iyo sharciga.
Dhanka kale, Madaxweyne Laftagareen oo kulanka ka hadlay ayaa uga mahadceliyey Wasiirrada iyo wasaaradaha ku howlan diyaarin sharciyadan muhiimka ah, isaga oo xusay in Koonfur Galbeed ay ka go’an tahay dhismaha Hay’addo sharciyeysan iyo kobcinta adeegyada Aasaasiga ah ee Bulshada.
Laftagareen oo maalmo kahor dib ugu laabtay Baydhaba ayaa bilaabay dardargelinta shaqooyinka ka socda magaaladaasi, si loo dardargeliyo howlaha maamulkiisa.
Waxaa kale shaqooyinkan barbar socda hirgelinta mashaarciiyo waa wayn oo Baydhaba ka socda, kuwaas oo lagu dhisayo xarumaha hay’adaha dowladda iyo goobaha muhiimka ah.