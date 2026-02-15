Fadeexada Imaaraadka ku habsatay oo keentay xilal qaadis iyo dagaal dhexdooda ah

Dubai (Caasimada Online) – Isbedellada hoggaamineed ee dhowaanahan lagu sameeyay hay’adaha waaweyn ee xiriirka la leh dowladda Imaaraadka Carabta ayaa u muuqda kuwo qayb ka ah dadaallo ballaaran oo lagu doonayo in lagu xakameeyo saameynta ka dhalatay fadeexadda sii fideysa ee Jeffrey Epstein, sidaas waxaa sheegay ilo xog-ogaal ah oo la socda doodaha gudaha ee dawladda.
Bixitaankii dhowaan ee mas’uul sare oo ka tirsanaa shirkadda weyn ee dhanka saadka ee DP World ayaa yimid kadib markii ay soo kordheen su’aalo iyo baaritaanno la xiriira xiriir hore oo la sheegay inuu la lahaa Epstein.
Ilo wareedyada ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid degdeg ah oo looga golleeyahay in hay’adaha muhiimka ah laga fogeeyo shaqsiyaadka sumcaddoodu ay soo jiidan karto indhaha caalamka.
Go’aankan ayaa kusoo aaday xilli uu sii kordhayay walaaca maalgashadeyaasha caalamiga ah. Wararka ayaa sheegaya in dhowr hay’adood oo maaliyadeed ay billaabeen inay dib u eegis ku sameeyaan ama hakiyaan iskaashigii ay la lahaayeen shirkadda, iyagoo ka cabsi qaba in sumcaddoodu dhaawacanto.
Inkastoo saraakiisha dowladda iyo wakiillada shirkadaha aysan si fagaare ah u qirin xiriirka ka dhexeeya isbedellada hoggaanka iyo kiiska Epstein, haddana ilo wareedyo ayaa sheegay in go’aannada la dadajiyay markii la dareemay in baaritaannada sii socda ay halis gelin karaan hawlgallada caalamiga ah ee DP World iyo guud ahaan sumcadda Imaaraadka ee ah xarun ganacsi oo deggan.
Isbedelka hoggaanka ayaa loo fuliyay si degdeg ah, tallaabo ay dadka xog-ogaalka ah ku tilmaameen “xakamayn khasaare” oo loogu talagalay in lagu qanciyo saaxiibbada caalamiga ah, lagana hortago in dhibaatadu ay u gudubto waaxyaha kale ee dhaqaalaha dowladda.
Arrinkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan su’aalo ku gadaaman maqnaanshaha diblomaasiyad u dhalatay Imaaraadka, Hind Al-Owais, taasoo la sheegay inay ka dhuumatay fagaarayaasha iyadoo aan wax faahfaahin ah laga bixin.
Warar hoose oo laga helayo ilo ku dhow dib-u-eegista gudaha ayaa tilmaamaya in kiiskeedu uu xiriir la yeelan karo dadaallo ballaaran oo lagu qiimeynayo shaqsiyaadka u nugul fadeexadaha caalamiga ah, in kastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin xiriirkaas.
Isku-xirka labadan kiis ayaa xoojiyay aragtida falanqeeyayaasha ee ah in mas’uuliyiinta Imaaraadku ay qaateen istiraatiijiyad ah “xakamayn hoose”, halkii ay ka sameyn lahaayeen baaritaanno furan oo dadweynaha loo soo bandhigo.
Sida ay sheegayaan falanqeeyayaasha iyo dadka lala wadaagay qiimeynta gudaha, saraakiisha Imaaraadka ayaa si gaar ah uga walaacsan saameynta ay arrintani ku yeelan karto waaxyaha istiraatiijiga ah.
DP World, oo maamusha dekedo iyo hanti dhanka saadka ah oo ku baahsan qaarado badan, ayaa loo arkaa laf-dhabarta awoodda dhaqaale ee Imaaraadka.
Khubarada ayaa digaya in haddii shirkaddu ay sii dhex-jiifto fadeexado, ay taasi wiiqi karto kalsoonida maalgashadeyaasha, carqaladeyn karto mashaariicda, isla markaana ay soo jiidan karto baaritaanno dhanka sharciga ah, oo kaga yimaada suuqyada caalamiga ah.
Waqtigan xaadirka ah, istiraatiijiyadda Imaaraadka ayaa u muuqata mid isugu jirta isbedel shaqsiyaad, xiriir dhow oo lala sameeyo saaxiibbada caalamiga ah, iyo dadaallo lagu xasilinayo kalsoonida iyadoo la yareynayo hadal-haynta dadweynaha.
Si kastaba ha ahaatee, falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in daah-furnaanta oo la xadido ay keeni karto khataro kale haddii maalgashadeyaasha iyo hay’adaha sharci-dejinta ay dalbadaan isla-xisaabtan dhab ah.
Ilo wareedyada ayaa intaas ku daray in weli ay socdaan dib-u-eegisyo kale oo lagu sameynayo hay’adaha dowladda, taasoo keeni karta isbedello hor leh iyo xubno kale oo xilalka laga qaado haddii ay soo baxaan walaacyo cusub.
Mudnaanta koowaad ee hadda la siinayo ayaa ah in la xakameeyo saameynta degdegga ah, lagana hortago in arrintu isku beddesho qalalaase hay’adeed oo baahsan.