29.9 C
Mogadishu
Sunday, February 15, 2026
Wararka

Wasiir sheegay in Axmed Madoobe iyo Saciid Deni tegayaan Villa Somalia

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Waiiru Dowlaha Wasaaradda Difaaca Soomaaliya, Mudane Cumar Cali Cabdi oo maanta shir jaraa’id u qabtay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan wada-hadallada la filayo inay u bilowdaan Villa Somalia iyo Golaha Mustaqbalka.

Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in dalka looga taliyo Xarunta Madaxtooyada, isla markaana ay ku qasban yihiin inay tegaan madaxda Jubbaland iyo Puntland oo haatan ka caga jiidayo in Xasan Sheekh ay ugu tegaan xafiiskiisa.

“Waddankan Villa Soomaaliya ayaa la xukumaa wayna imaanayaan oo waa ay ku qasban yihiin Villada”. ayuu yiri Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Difaaca.

Sidoo kale, wuxuu weerar afka ah ku qaaday xildhibaannada mucaaradka oo uu ku eedeeyay inay gabeen shaqadooda, isla markaana ay buuq la joogaan dibadda Baarlamaanka, maadaama laga saaray kulmada golaha

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan xaaladda dalka ay cakiran tahay, isla markaana uu taagan yahay is mari-waa u dhexeeya xubnaha mucaaradka iyo hoggaanka dalka, kaas oo ka dhashay doorashooyinka.

Kulamo siyaasadeed oo iska soo horjeedo ayaa hadda ka socda caasimada oo marti gelineysa mowjado siyaasadeed oo waa wayn, maadaama ay dhinac uga sugan yihiin Axmed Madoobe iyo Saciid Deni oo la safan mucaaradka dalka.

Waxaa kale oo aan illaa hadda la ogeyn goorta rasmiga ah ee uu furmi doono shirweynaha ay u ballan yihiin Villa Somalia iyo Golaha Mustaqbalka, kaas oo ajendihiisa ugu wayn uu yahay hanaanka doorashada iyo arrimaha dastuurka.

Soomaaliya ayaa haatan wajaheysa mid kamid ah caqabadihii ugu adkaa ee xagga siyaasadda, waxaana usii dheer abaaraha baahsan ee ka jira dalka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Ciidamo Turki ah oo saldhigyo ka sameystay Shabeellaha Dhexe + Ujeedka
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved