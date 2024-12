Fahad oo iftiimiyay 5 farriimood oo xasaasi ah oo ku jira heshiiska Ankara

By Guuleed Muuse

Ankara (Caasimada Online) – Agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin ayaa ka hadlay heshiiska ay dhawaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga ku gaareen madaxda Soomaaliya iyo Itoobiya, isagoo iftiimiyay arrimo muhiim ah.

Fahad ayaa soo bandhigay illaa 5 farriimood op ku jira heshiiska, isagoo tilmaamay sida uu filan waa ugu noqday heshiiskaan dowladaha Masar iyo Eritrea.

“Dowladaha Masar iyo Eratariya heshiiskan wuxuu ku noqon doonaa filanwaa, waxayse sugayaan dhaqan galintiisa iyo wadahadallada soo socda ee nooca gaarista Badda ee Itoobiya ay dooneyso,” ayuu Fahad ku yiri qoraal uu ku baahiyay bartiisa X (ex-Twitter).

Sidoo kale wuxuu soo jeediyay in si weyn looga taxadiro hanaanka Itoobiya kusoo gaareyso biyaha, taas oo ah mid muhiimad gaar ah u leh heshiiska.

Hoos ka aqriso qoraalka;

Shanta farriimood ee shirka Ankara

π π€π€β€™πˆπˆπƒπŽ: Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu xaqiijiyay dhawrista madaxbannaanida dalka, burinta heshiiskii Muuse Biixi iyo dib u dhigidda heshiiska bixinta badda.

𝐠𝐔𝐑𝐒𝐀𝐃: Abiy Axmed wuxuu helay gaarista badda oo loo ogolaaday, galid iyo bixid ( In and out), damaanad qaadka dowlad saddexaad iyo joogista ciidankiisa Soomaaliya.

𝐠𝐀𝐑𝐀𝐉: Cabdiraxmaan Cirro toban saac kahor intaanan xilka loo dhaarinin baa Alle faraj cirka uga soo riday. Miinooyinkii uu uga tagay Muuse Biixi ayaa si sahal ah looga saaray jidka. Nasiino maskaxeed iyo buuq la’aan buu dadkiisa ugu shaqaynayaa.

π πˆπ‹π€ππ–π€π€: Dowladaha Masar iyo Eratariya heshiiskan wuxuu ku noqon doonaa filanwaa, waxayse sugayaan dhaqan galintiisa iyo wadahadallada soo socda ee nooca gaarista Badda ee Itoobiya ay dooneyso.

π π„π„π‰πˆπ†ππ€π€π: Erayada la xiriiro gaarista badda waa kuwa u baahan la tashiyo sharci iyo taxadar dheeraad ah.