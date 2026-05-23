Daawo: FBI oo hab yaab leh u qabatay Soomaali baxsad ka ahaa kiiska Minnesota

Minneapolis (Caasimada Online) – Eedeysane kabo-la’aan ku baxsaday, oo lala xiriirinayo kiis khayaano caafimaad oo ka badan $90 milyan oo ka dhacay gobolka Minnesota, ayaa la qabtay saacado kadib markii uu ka cararay ciidamada FBI-da, xilli muuqaal ay duubtay kaamirada CCTV-ga uu muujiyay isagoo hal kab gacanta ku haysta, lugna ka dhutinaya.
Muhammad Abdulqadir Omar, oo 32 jir ah, kana soo jeeda Roseville, Minnesota, ayaa ka mid ah 15 qof oo lagu soo oogay eedeymo la xiriira khayaano lagu bartilmaameedsaday barnaamijyada Medicaid ee gobolka Minnesota. Omar ayaa lagu eedeeyay inuu ka booday balkoon ku yaalla dabaqa afraad ee dhisme si uu uga baxsado xarigga, sida uu sheegay Agaasimaha FBI-da Kash Patel.
“Kadib shirkii jaraa’id ee ay maanta si wadajir ah u qabteen hay’adaha kala duwan, kaas oo lagu shaaciyay 15 eedeyn oo la xiriira khayaano ka dhan ah barnaamijyada caafimaadka dadweynaha ee Minnesota, qofka hoos ku xusan ee baxsadka ahaa, Muhammad Omar, hadda waa la xiray,” ayuu Patel ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa X, isagoo raaciyay sawir muujinaya eedeysanaha oo dhutinaya, gacantana ku haya hal kab.
Patel ayaa sheegay in Omar lagu soo oogay eedeymo la xiriira khayaano caafimaad, oo hoos imaanaya qodobbada 18 U.S.C. § 1349 iyo 18 U.S.C. § 1347. Eedeymaha ayaa la xiriira shirkad ka shaqeynaysay Adeegyada Dejinta Guryaha, ama Housing Stabilization Services, taas oo lagu eedeeyay inay gudbisay sheegashooyin been abuur ah oo ku saabsan adeegyo aan la bixin, isla markaana lacagaha ka soo baxay loo weeciyay dano shakhsi ah.
Muuqaal ay duubtay kaamirada ilaalada ayaa muujiyay Omar oo dhulka ku dhacaya kadib markii uu isku dayay inuu ka baxsado saraakiisha sharciga. Waxaa la arkayay isagoo lug dhaawac ah ku socda, isla markaana gacanta ku haya kabtiisa.
Omar iyo 14 eedeysane oo kale ayaa lagu eedeeyay inay canshuur-bixiyayaasha ka dhaceen lacag ka badan $90 milyan, iyagoo, sida ay dacwad-oogayaashu sheegeen, si been abuur ah lacag uga dalbaday barnaamijyo Medicaid ah oo uu maamulo gobolka Minnesota.
Sida ku cad warqadda eedeynta ee Waaxda Caddaaladda Mareykanka, Omar iyo Ibrahim Bashir Abdi ayaa lagu eedeeyay inay si wadajir ah u lahaayeen una maamulayeen North Home Health Care LLC, halka Omar uu kaligiis lahaa South Home Health Care LLC. Labada shirkadood ayaa lagu eedeeyay inay gudbiyeen sheegashooyin been abuur ah oo dhan $3.3 milyan oo la xiriira Adeegyada Dejinta Guryaha ee Minnesota Medicaid, kuwaas oo qiyaastii $3.2 milyan la bixiyay.
Dacwad-oogayaashu waxay sheegeen in Omar iyo Abdi ay Medicaid ka dalbadeen lacag adeegyo aan la bixin, ama adeegyo laga badbadiyay tiradooda. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inay sameeyeen diiwaanno been abuur ah si ay ugu muujiyaan in adeegyadaas la bixiyay.
Saraakiisha federaalka ayaa sheegay in Omar uu baxsaday xilli wakiillada federaalka ay fulinayeen hawlgal la xiriiray baaritaanka, saacado ka hor shirkii jaraa’id ee lagu shaacinayay eedeymaha ka dhanka ah dadka lala xiriirinayo khayaanada.
Colin McDonald, oo ah Kaaliyaha Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaybta Dhaqangelinta Sharciga Khayaanada Qaranka, ayaa sheegay in Omar uu wajihi karo eedeymo dheeraad ah oo la xiriira baxsashadiisa iyo isku dayga lagu hor istaagay caddaaladda.
“Farriinta aan u dirayo khayaanoolayaasha waa tan: maanta cuna, cabba, oo farxa, sababtoo ah maalmaha damaashaadkiinna iyo xorriyaddiinna way kooban yihiin,” ayuu McDonald ka sheegay shirkii jaraa’id.
Eedeymaha ka dhanka ah Omar iyo dadka kale weli maxkamad laguma caddeyn, waxaana sharciga Mareykanka uu u aqoonsan yahay eedeysanayaal aan dambi lagu helin ilaa maxkamad si rasmi ah ugu xukunto.