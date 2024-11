Finland oo qaaday tallaabo ka dhan ah Soomaaliya kadib arrin ay ka diiday DF

Helsinki (Caasimada Online) – Finland ayaa joojisay wadashaqeyntii horumarineed ee ay ka wadey Soomaaliya, kadib markii Soomaaliya diidey aqbalka dib u celinta muwaadiniinta ku sugan Finland, waxaa sidaas shaaciyey wasiirka ganacsiga iyo horumarinta Ville Tavio.

Wasiirka ayaa sheegay in barnaamijka xukuumadda wadaaga ah Finland, sida uu qabo iskaashiga horumarinta Finland uu ku xiran yahay heshiiska ah in ay waddamadu oggolaadaan inay muwaadiniintooda dib loogu soo celin karo, taas oo muujineysa in la isku xirey deeqda iyo aqbalaada muwaadiniinta sharciga loo diido ama si kale Finland u dooneyso in Soomaaliya lagu celiyo.

Sida laga soo xigtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda, wada-shaqeynta Soomaaliya ee dib u celinta ayaan u dhicin sidii la filayay.

“Hakintu waxay ka dhigan tahay in aan go’aano dhaqaale oo cusub la gaari doonin ilaa horumar la taaban karo laga gaaro iskaashiga dib u celinta muwaadiniinta Soomaaliya,” ayuu yiri Tavio.

Sida uu sheegay Tavio, iskaashiga dib-u-celinta waxaa loola jeedaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan haysan sharciga degenaanshaha Finland.

Tavio ayaa ka gaabsaday in uu sheego tirada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee sidaan oo kale ah ee horey looga eryay Finland.

Mashruucyada horumarineed ee socda ayaa lagu dhamayn doonaa si waafaqsan heshiisyada, sida ay masuuliyiintu ka sheegeen shirka jaraa’id. Hakintu ma khusayso gargaarka bini’aadantinimo.

Laga billaabo sanadka soo socda 2025, 8-9 milyan oo Yuuro ayaa loo qoondeeyay iskaashiga horumarinta laba geesoodka ah ee u dhexeeya Finland iyo Soomaaliya, taas oo hadda la joojiyey.

Sida uu sheegay Tavio, xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya Finland iyo Soomaaliya waa mid wanaagsan.

Tavio ayaa rajo ka muujiyay in iskaashiga Soomaaliya uu soo hagaago si dib u celinta dalkooda loogu taageero iskaashi horumarineed.

“Iskaashiga dib soo celinta muwaadiniintu ma uusan gaarin heer ku filan, sidii loo xaqiijin lahaa in dhammaan kuwa sharci darrada ku jooga Finland dib loogu celiyo Soomaaliya,” ayuu yiri wasiirku.

Dalal badan ayaa dhaqaalaha y Soomaaliya siin jireen ku xirey in Soomaaliya ogolaato in muwadiniinteeda dalalkaas ku sugan dib loogu celin karo, waxaana kamid ah Sweden Iyo Jarmalka.