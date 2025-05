Fiqi oo si yaab leh ugu jawaabay mucaaradka Xasan Sheekh

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi oo ka jawaabay diidmada madaxdii hore iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee doorasho qof iyo cod ayaa ku tilmaamay kuwa “cuqdada qaba, oo xambaarsan afkaaro xagjir ah.”

Fiqi oo difaacay hab hoggaaminta madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu sheegay in saddexdii sano ee dalka uu ka talinayay la gaaray guullo waaweyn, oo wax ku ool ah, kuwaas oo qeyb ka yihiin dagaalka Shabaab, dastuurka iyo ka faa’iideysiga kheyraadka dalka.

“Waxaa dhab ah in saddexdii sano la qabtay wax kuwii dalka kala gaynayay ay dhibsadeen, in la qabtay wax gafanaayaashii sharafka iyo magaca Soomaaliya in ay dhaawacaan ku noolaa ay la harsan waayeen, wax ka cabaadiyey argagixisada dagaalka kula jirta dadka iyo dalkeena,” ayuu yiri Wasiir Fiqi.

Hoos ka aqriso qoraalka oo dhameystiran:

Kuwa badan oo cuqdad qaba waa soo hadli karaan, hawada waa soo marsiin karaan hadallo aan dowgal ahayn, mararka qaarna afkaar xagjirnimo iyo kala geyn umadeed xambaarsan waa ku hadaaqi karaan.

Daatuur, doorasho qof iyo cod ah, Soomaaliya bilaa Khawaarij ah iyo in kheyraadka dalkan leeyahay la soo saaro ama umaddu ka faa’idaysato iyo guulo kale oo waaweyn oo la soo hooyay waa tiirarka waxqabadka dawladda uu hogaamiyo Dr. Xasan Sheekh Maxamuud.

Qaylada, orta iyo oohintu ha socdaan, mana ahan kuwo dawladda ka weecinaya dhabbahaas toosan.

Haddii sanad walba saaxada siyaasadda ay go’aan ka gaari jireen dad kooban oo musharixiin mar soo noqday ama kuwa xilal haya markaan Shacabka Soomaaliyeed ayaa go’aanka wax ka leh.