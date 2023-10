Golaha Ammaanka oo ka shiraya xaaladda Soomaaliya

By Jamaal Maxamed

New York (Caasimada Online) – Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta ay kulan ka yeeshaan xaaladda guud ee Soomaaliya, kaas oo ka dhacaya xarunta guud ee golaha oo ku taalla magaalada New York.

Shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaan arrimaha gaarka ah ee Soomaaliya oo ay ugu horreyaan dagaalka Al-Shabaab iyo arrimaha siyaasadda ee ka taagan gudaha dalka..

Golaha ayaa la fialayaa inay warbixino ka dhageystaan wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Catriona Laing iyo ergeyga gaarka ah ee Ururka Midowga Afrika Mohamed El-Amine Souef oo sidoo kale ah madaxa ATMIS.

Labada mas’uul ayaa warbixinadooda uga hadli doono xaaladda Soomaaliya, si ay golaha ula wadaagaan arrimihii ugu dambeeyay ee soo kordhay iyo guulaha laga gaaray dagaalka Al-Shabaab.

Ergeyga QM ee Soomaaliya Laing ayaa warbixinteeda ku eegi doonta fulinta arrimaha mudnaanta u leh dowladda Soomaaliya, sida horumarinta dib u heshiisiinta qaranka iyo xoojinta nidaamka federaalka.

Waxaa kale oo ay eegi doontaa wanaajinta xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada, xoojinta dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab, dhammeystirka hannaanka dib u eegista dastuurka iyo dib u habeynta garsoorka iyo wax ka qabashada xaaladaha bani’aadanimo.

Sidoo kale waxaa la filayaa inay soo hadal qaado arrimo ku aadan go’aanadii kasoo baxay shirkii ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaran oo dhacay 26-kii iyo 27-kii August, kaas oo ay goluhu ku go’aamiyeen in la mideeyo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab,

Mohamed El-Amine Souef ayaa dhankiisa lagu wadaa inuu golaha la wadaago faahfaahin ku aadan dalabka dowladda Soomaaliya ee ku aadan in muddo 90 cisho ah la hakiyo dhimista 3,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka ATMIS, codsigaas oo ay dowladda u gudbisay golaha.

Shirkan ayaa kusoo aaday, xilli xasaasi ah, isla-markaana Soomaaliya ay ka socdaan howlgallo culus oo ka dhan ah Al-Shabaab, kaas oo guullo waa weyn laga gaaray.