Hogaamiye ka tirsan bulshada Soomaalida Minnesota oo ay xireen ciidamada tarxiilka

Minneapolis (Caasimada Online) – Cumar Jamaal, oo muddo dheer ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota, ayaa Khamiistii lagu xiray bartamaha magaalada Minneapolis, kaddib markii ay qabteen saraakiil ka tirsan Waaxda Socdaalka iyo Kastamka Mareykanka (U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE).
Wuxuu hadda ku xiran yahay xabsiga Freeborn County ee magaalada Albert Lea, oo loo adeegsado xarun lagu hayo dadka ay qabtaan ICE, sida uu sheegay qareenkiisa, Abdiqani Jabane.
Illaa fiidnimadii Jimcaha, mas’uuliyiinta ICE weli ma aysan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xarigga Jamaal, mana cadda sababta dhab ahaantii keentay tallaabada la qaaday Khamiistii.
Cumar Jamaal, oo 52 jir ah, ayaa dalka Mareykanka soo galay in ka badan 20 sano ka hor isagoo qaxooti ahaan uga soo cararay abaarihii iyo dagaalladii sokeeye ee Soomaaliya, wuxuuna tan iyo xilligaas ahaa waji caan ka ah jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota.
Qareenkiisa Jabaane ayaa ku sifeeyay “hoggaamiye bulsho oo Soomaali-Mareykan ah oo tixgelin leh,” kaasoo sannado badan u soo halgamayay amniga guud, is-dhexgalka diimaha, iyo adkeynta xiriirka ka dhexeeya laamaha ammaanka iyo bulshooyinka soo-galootiga ah.
Diiwaannada maxkamaddu waxay caddeynayaan in Cumar Jamaal sannadkii 2005-tii lagu helay dembi ku saabsan wax isdaba marin dhinaca socdaalka ah, xilligaas oo uu ku sugnaa gobolka Tennessee. Waxaa lagu xukumay hal sano oo kormeer shuruudeysan ah (probation), iyadoo amarka maxkamaddu uu dhigayay in loo gudbiyo hay’adaha socdaalka ee federaalka si looga baaraandego in la tarxiili karo. Racfaan uu ka qaatay xukunkaas waa laga diiday, balse wuxuu sii degganaa dalka Mareykanka.
Markii uu yimid Minnesota, Jamaal wuxuu ku soo shaac baxay jagada agaasimaha fulinta ee Xarunta U doodista Caddaaladda Soomaalida (Somali Justice Advocacy Center), oo ah urur aan macaash doon ahayn oo ujeeddadiisu ahayd inuu Soomaalida ka kaalmeeyo hannaanka sharciga ee dalka.
Wuxuu noqday shakhsi ay joogto u ahaayeen warbaahinta maxalliga ahi, isagoo ka faalloon jiray mowduucyo xasaasi ah sida toogashooyinka ay boolisku geystaan iyo baaritaannada argagixisada ee heer federaal.
Inkastoo qaar ka tirsan jaaliyadda ay su’aal gelin jireen inuu matalo iyo in kale, Cumar Jamaal wuxuu marar badan ku adkeystay in howshiisu ay tahay oo keliya inuu gacan siiyo dadka la daalaa dhacaya arrimaha socdaalka ama laamaha sharciga.
Sannadkii 2020, Jamaal wuxuu ka mid noqday Xafiiska Sheriff-ka Degmada Ramsey, isagoo qabtay xilka sarkaal rayid ah oo qaabilsan adeegga bulshada. Steve Linders, oo ah afhayeenka waaxdaas, ayaa Jimcihii sheegay in Jamaal uu ka soo baxay “door aas-aas u ahaa isku xirka anaga iyo jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota, oo ah tan ugu ballaaran ee ku nool dalka.”
“Shaqo heersare ah ayuu ka qabtay doorkaas,” ayuu Linders hadalkiisa ku daray.