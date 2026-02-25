Ilhaan Cumar oo tallaabo geesinimo leh qaaday kadib markii Trump…

Washington (Caasimada Online) – Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka ayaa si deg-deg ah uga fal-celisay hadallo gef ah oo kasoo yeeray madaxweyne Donald Trump oo mar kale beegsaday bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas, gaar ahaan gobolka Minnesota.
Madaxweynaha Dalka Mareykanka ayaa hadallo deelqaaf ah si gaar ah ula beegsaday bulshada Soomaalida xilli uu khudbad uu jeedinay Golaha Congress-ka, wuxuuna sheegay in ‘burcadbadeed Soomaaliyeed’ ay u soo dhaceen gobolka Minnesota, kadibna ay ka dhaceen 19 bilyan oo doolar.
Intaas kadib waxaa tallaabo geesinimo leh qaaday Ilhaan Cumar oo kulanka fadhisay, waxayna si deg-deg ah uga jawaabtay gefka uu Trump u gaystay Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka, iyada oo ku qeylisay inuu beenaale madaxweynaha.
Arrintan ayaa keentay in jawiga kulanka uu isbeddalo, isla markaana uu buuq ka dhashay meesha, kadib qaylada Ilhaan ee ka dhanka ah Trump oo isagu weerar afka ah ku qaaday bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Horay Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa u sheegtay in hadallada kulul ee madaxweyne Trump la beegsanayo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota aanay wax kale ahayn, balse ay tahay xeelad siyaasadeed oo lagu indho-sarcaadinayo shacabka dalka Mareykanka.
Sidoo kale waxa ay intaasi ku dartay in tallaabadan uu ku qarinayo fashilka maamulkiisa iyo dhibaatooyinka sharciga ah ee haysta, isagoo adeegsanaya luuqad naceyb xambaarsan si uu dareenka dadweynaha u jeediyo.
Waxaa kale oo ay sheegtay in dhaqanka madaxweynaha uu yahay mid horay looga bartay, iyada oo carrabka ku dhufatay in mar kasta oo Trump uu wajaho cadaadis ama su’aalo adag, uu isku dayo inuu mowduuca beddelo isagoo weerar ku qaadaya dad kale, sida Soomaaliya.
Inkastoo hadallada madaxweynuhu ay abuureen jahawareer iyo qalqal, haddana Ilhaan waxay sheegtay in bulshadeedu ay is-garab taagan tahay, mana aha kuwo cagajugleyn lagu cabsigelin karo.