Jubbaland oo si adag ugu jawaabtay madaxweyne Xasan Sheekh, kuna dhawaaqday…

Kismaayo (Caasimada Online) – Warsaxaafadeed kasoo baxay Jubaland ayaa waxaa si adag loogu jawaabay Villa Somaliya oo xalay soo saartay bayaan culus oo ku aadanaa colaadda gobolka Gedo, waxaana Jubaland ay iska fogeysay eedeymaha loo jeediyay.
Qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalkii ugu dambeeyay ay qaadeen ciidamada dowladda, isla markaana uu amarka bixiyay Madaxweyne Xasan, uuna fuliyay Cabdirashiid Janan.
Jubaland ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay ka hortageyso isku day kasto oo ay sheegtay in lagu duminaayo maamulkeeda, waxayna mas’uuliyadda wixii dhacay ku eedeysay dowladda Soomaaliya.
“Dowladda Jubaland waxay mar labaad xaqiijinaysaa go’aankeeda ah inay si buuxda uga hortagayso isku day kasta oo lagu doonayo in lagu dumiyo Dowladda Jubaland iyo nidaamka Federaalka ah ee Soomaaliya taas oo ah hadafka weyn ee eedaysane Xasan Sheekh Maxamuud” ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee kasoo baxay Jubaland.
WAR-SAXAAFADEEDKA:-
Dowladda Jubaland waxay tacsi tiiraanyo leh u direysaa dhammaan ehelada, qaraabada, qoysaska iyo guud ahaan shacabka Jubaland ee ay ka baxeen saraakiil iyo askar ka tirsanaa Ciidanka Dowladda Jubaland, kuwaas oo ku geeriyooday dagaalka iyo colaadaha nasiib darrada ah ee eedaysane Xasan Sheekh Maxamuud uu ka wado degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo.
Weerarkan ayaa ahaa mid si bareer ah loogu qaaday ciidamada Jubaland ee ku sugnaa talisyadooda, iyadoo amarka weerarka uu bixiyay taliska eedaysane Xasan Sheekh Maxamuud, ayna fulisay kooxda qaswade Cabdirashiid oo eedaysanuhu diyaarad ku geeyay magaalada Beledxaawo, si uu u kiciyo dagaal dhiig ku daatay. Falkan gardarrada ah wuxuu sababay khasaare naf iyo maalba leh, waxaana ka mid ahaa dhimashada saraakiil muhiim ah oo door weyn ku lahaa amniga gobolka.
Dowladda Jubaland waxay u aragtaa falkan inuu yahay qayb ka mid ah damaca indha la’aanta ah ee taliska eedaysane Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo muddo dheer ku hawlanaa abaabulka rabshado iyo dagaallo ka dhaca gobolka Gedo. Waxaa cadaatay in qorshaha taliskaasi uu yahay in dagaallo daba dheeraada laga huriyo deegaanada xuduudka ee gobolka, taas oo khatar ku ah shacabka Jubaland iyo xasilloonida guud ee dalalka dariska ah.
Dowladda Jubaland waxay mar labaad xaqiijinaysaa go’aankeeda ah inay si buuxda uga hortagayso isku day kasta oo lagu doonayo in lagu dumiyo Dowladda Jubaland iyo nidaamka Federaalka ah ee Soomaaliya taas oo ah hadafka weyn ee eedaysane Xasan Sheekh Maxamuud.
Ciidamada Dowladda Jubaland waxay ku sugan yihiin ciiddooda, waxayna mar walba diyaar u yihiin sidii looga hortagi lahaa damaca bahalnimada ah ee Eedaysane Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa.
