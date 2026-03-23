Koonfur Galbeed oo shaaca ka qaaday dalka soo dhiibay hubka ay DF u adeegsaneyso

Baydhaba (Caasimada Online) — Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed, Cali Saciid Fiqi, ayaa Dowladda Federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay hub dibadda laga keenay u weecisay dagaal siyaasadeed oo sokeeye, beddelkii loo adeegsan lahaa la-dagaallanka kooxda Al-Shabaab.
Guddoomiye Fiqi ayaa shaaca ka qaaday in hubka ay dowladda Masar siisay Soomaaliya, kaas oo fagaareyaasha loogu soo bandhigay inuu yahay taageero loogu talagalay amniga qaranka iyo hawlgallada la-dagaallanka argagixisada, lagu wareejiyay maleeshiyooyin ku sugan degmada Buurhakaba, haatanna loo adeegsanayo in lagu dhibaateeyo dadka rayidka ah ee ku nool deegaannada uu ka taliyo maamulka Koonfur Galbeed.
“Hubkan waxaa loogu talagalay in lagu difaaco qaranka, lagulana dagaallamo cadowga, looma keenin in loo adeegsado khilaafaad siyaasadeed oo gudaha ah ama in lagula dagaallamo muwaadiniinta Soomaaliyeed,” ayuu yiri Cali Saciid Fiqi.
Wuxuu ka digay in hubka qaranka oo laga dhigo aalad lagu muujiyo cadaadis siyaasadeed ay sii qoto-dheerayn doonto xiisadaha taagan, kordhin doonto kalsooni-darrada, isla markaana ay halis weyn gelin doonto nolosha dadka rayidka ah.
Wuxuu xusay in eedeymahan la xiriira ku-takri-falka hubku ay yihiin kuwo si gaar ah loola yaabo, xilli Soomaaliya ay weli wajaheyso khatar joogto ah oo kaga imaanaysa Al-Shabaab, ayna saaran tahay cadaadis ku aaddan in la xasilliyo deegaannadii dhowaan lala wareegay.
Eedeymahan culus ayaa ku soo beegmaya xilli uu sii fogaanayo khilaafka u dhexeeya Baydhaba iyo Muqdisho, kaas oo salka ku haya muranno la xiriira faragelin siyaasadeed, maamulka doorashooyinka, iyo awood-qaybsiga u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada xubnaha ka ah. X
iriirka labada dhinac ayaa si weyn u xumaaday toddobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo madaxda Koonfur Galbeed ay ku eedeynayaan mas’uuliyinta federaalka inay isku dayayaan wiiqida awoodda maamulka iyo faragelinta arrimihiisa gudaha.
Dhanka kale, Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maalintii Khamiista ciidamo gaar ah oo boolis ah u daadgureysay deegaannada Koonfur Galbeed, tallaabadaas oo sii xoojisay is-mari-waaga dastuuriga ah, isla markaana dhalisay cabsi cusub oo la xiriirta xasilloonida nidaamka federaalka ee dalka oo markii horeba ahaa mid jilicsan.
Boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa aroornimadii Khamiista ka duulay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyagoo saaran diyaaradaha nooca Fokker 50, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo dhanka amniga ah.
Ciidamadan ayaa ka degay magaalada xeebeedka Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, taas oo ah caasimadda rasmiga ah ee Koonfur Galbeed, in kasta oo xukuumadda maamulkaasi ay si ku-meel gaar ah u degan tahay magaalada Baydhaba.
Ilaa iyo haatan, ma jirto wax jawaab ah oo ay dowladda federaalku fagaare ka bixisay eedeynta gaarka ah ee uu Fiqi soo jeediyay ee ku aaddan adeegsiga hubka Masar ee degmada Buurhakaba. Balse sheegashadan lafteeda ayaa calaamad u ah weji cusub oo halis ah oo uu galay isku-dhaca siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac.