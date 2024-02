La-taliyihii hore ee ra’iisul wasaare Abiy oo u baxsaday…

By Guuleed Muuse

Brussels (Caasimada Online) – La-taliyihii Amniga Qaranka ee Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed Gedu Andargachew ayaa waxaa soo baxeysa inuu si qarsoodi ah ugu goostay dalka Belgium.

Wararka ayaa sheegaya in ninkaan oo sidoo kale hore usoo noqday wasiirkii arrimaha dibadda Ethiopia in uu ku qasbanaaday in uu isticmaalo baasaboor diblomaasi ah.

Bishii hore, waxaa la sheegay in Gedu uu ku jiro xabsi guri tan iyo markii uu ka soo horjeestay xaalad deg-deg ah oo lagu soo rogay gobolka Amxaarada ee Ethiopia bishii August ee sanadkii dhamaaday ee 2023.

Gedu ayaa isla August sanadkii tegay hadal kulul ka jeediyay baarlamaanka Ethiopia, isaga oo markaas u sharraxayay sababta tallaabo militari oo ka dhacda gobolka Axmaaradda aysan u xallin dhibaatada ka jirtay gobolkiisa.

Xukuumadda Abiy ayaa markaasi ku dhawaaqday “xaalad deg-deg ah” ayada oo markaasi ay sii xoogeysteen iska hor-imaadyada rabshadaha wata ee u dhaxeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyada gobolka Amxaarada.

Dowladda ayaa sheegtay in rabshadaha “ay halis geliyeen nidaamka dastuuriga ah” islamarkaana go’aanka loogu dhowaaqay xaalad deg deg ah uu ahaa “mid loo dhan yahay.”

Gedu Andargachew oo muddo dheer madaxweyne ka soo ahaa gobolka Amxaaradda ee dalka Itoobiya ayaa xilligaasi u arkayay in lagu deg-degay go’aanka uu qaatay Abiy Axmed.

Ninkaan ayaa la sheega inuu ahaa xubin saamayn ku leh kooxda u suurta-gelisay Abiy Axmed in uu awoodda dowladda ku qabsado majaro siyaasadeed daahsoon oo ka dhex jiray xisbigii bur-buray ee EPRDF.