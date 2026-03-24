Cabdicasiis Lafta-gareen oo guddoomiyeyaal degmo usoo magacaabay Muqdisho

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasaaradda arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo dib-u-Heshiisiinta Koonfur Galbeed oo maanta wareegto soo saartay ayaa guddoomiyeyaal cusub usoo magacowday degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir, taas oo si weyn loola yaabay.
Wareegtada ayaa waxaa guddoomiyeyaa loogu magacaabay degmooyinka Cabdicasiis, Shibis, Kaaraan iyo Dharkenley oo ka wada tirsan Gobolka Banaadir.
Ragga la magacaabay ayaa kala ah: 1-Cabdi Jibriil Aadan oo loo magacaabay guddoomiyaha degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir, 2-Nasrudiin Ibraahim Aadan ooloo magacaabay guddoomiyaha degmada Shibis, 3-Cabdulle Cai Calasow oo isna loo magacaabay guddoomiyaha degmada Kaaran, 4-Daahir Maxamed Xasan oo isaguna loo magacaabay guddoomiyaha degmada Dharkenley.
Sidoo kale, Maamulka Gobolka Banaadir iyo maamullada degmooyinka ayaa loogu baaqay inay fuliyaan wareegtada, ayna la shaqeeyaan mas’uuliyiinta cusub.
“Waxaa Maamulka Gobolka Banaadir iyo dgemooyinka la farayaa in ay fuliyaan dhaqangeliyaan wareegtada” ayaa lagu yiri qoraalka Koonfur Galbeed.
Arintan ayaa timid kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay saaka isbedel ku sameysay maamulka degmada Waajid ee Gobolka Bakool. Warqadda magacaabista oo uu ku saxiixan yahay Wasiir Cali Xoosh ayaa lagu sheegay in magacaabista xubnahan ay timid kaddib baahi loo arkay in dib u habeyn lagu sameeyo maamulka degmada Waajid, si loo xoojiyo maamulka iyo hannaanka dowladnimada ee degmada.
Mas’uuliyiinta la magacaabay ayaa kala ah: Xasan Cabdi Isaaq (Bootoolo) oo loo magacaabay Guddoomiyaha Degmada Waajid, Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed (Jugle) oo loo magacaabay Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee Amniga iyo Siyaasadda, Aadan Cali Kulow oo loo magacaabay Guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee Arrimaha Bulshada, iyo Ayaanle Cabdi Dhuux Yare oo loo magacaabay Xoghayaha Dowladda Hoose ee Degmada Waajid.
Magacaabistan ayaa kusoo beegmaysa xilli xaalad amni ay ka taagan tahay Waajid, kadib markii shalay iyo maanta halkaasi lagu rasaaseeyay diyaarado askar ka tirsan dowladda dhexe iyo saanad, taas oo sare usii qaaday xiisadda.