Maareeye oo qoraal xasaasi u diray madaxweyne BIIXI “Waxaad diiday…”

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo qoraal xasaasi ah soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda guud ee Somaliland oo haatan ay ka jiraan xiisado siyaasadeed iyo kuwa dagaal oo ka taagan deegaanada maamulkaasi.

Maareeye ayaa si gaar ah u dul istaagay doorashada Somaliland, wuxuuna farriin u diray madaxweyne Muuse Biixi oo uu ku eedeeyay inuu diiday toolooyinkii loo soo jeediyay.

Halkan hoose ka aqriso:-

TALO FURAN OO KU SOCOTA MADAXWEYNE MUUSE BIIXI CABDI

Xafiiska Xildhibaan Cabdi Xayir (Maareeye)

06 May 23

Talo furan oo ku socota

Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi

Mudane Madaxweyne, sida aad ogtahay Somaliland (SL) halkii sano iyo badhkii u dambeeyey waxaa ka taagnaa muran siyaasadeed oo dhinaca doorashooyinka ah oo laysku hayey doorashada Asxaabta ayaa soo hormaraysa iyo doorashada Madaxweynaha ayaa soo hormaraysa. Sidoo kalena 3dii bilood ee u dambeeyey waxaa ku soo biiray colaada Laascaanood oo markii hore ku bilaabmantay cabasho dadweyne oo xaq ahayd, laakiin isla markiiba loo bedelay dagaal leh weji qabiil iyo mid qadiyado kale oo daba-dheeraan kara.

Waxaan aaminsanahay, Mudane Madaxweyne in aad fahamsantahay in hadal-jeedintaada labada gole ee maalinta Isniinta in ay ku soo beegantay xilli xaasaasi ah, oo la filayo in ay ka duwanaan doonto hadal-jeedimahaagii hore ee Somaliland degan oo aan dagaal ku jirin. Hadal-jeedintaada labada gole ka sokow, waxaa dhegaysanaya shacabka Somaliland ee iyagoo duruufo adag oo nololeed ku jira ay wareeriyeen muranka siyaasadeed, iyo daneeyayaal badan oo gaal iyo muslim-ba leh oo dabcan sida caadiga ah isugu jira kuwo jecel SL degan oo nabad ah iyo kuwo jecel SL dunta oo isdisha. doorkan qudbadaada waxba waqti ha iskaga lumin in aad cid u hanjamto ama ka hadasho arimaha geeska iyo kuwa Caalamka, hadal- jeedintaada waxaa laga fiirinayaa oo keliya si aad uga hadasho arimaha gudaha iyo doorashooyinka, isla marka aad dhameysona waxaad noqon doontaa (either) hogaamiye quus ah oo hogaan kala bax-ah, ama hogaamiye fahamsan duruufta siyaasadeed, mida amni iyo bulsho ee Somaliland ku jirto oo uga tanaasula dadkiisa wax badan oo uu jecel yahay.

Mudane Madaxweyne, hadii aad xasuusato SL oo ku jirta xaalad ka fiican tan maanta, ayaad diiday in aad aqbasho hab-dhaqankii soojireenka ahaa ee SL ku dhisneyd ee wadatashiga iyo ismaqalka, waxaad talo ka diiday Madaxdii Xisbiyada ee talada doorashooyinku kaala dhexeysay, waxaad talo ka diiday oo kala dirtay Salaadiintii Dhaqanka iyo Culimadii SL ee isxilqaamay, waxaad talo ka diiday Gudoonka labada Aqal oo wada socda, waxaad talo ka diiday waxgaradkii iyo Ganacsatadii SL, waxaad diiday oo hoos u kala furfurtay Gudiga doorashada ee aad hada tiraahdo iyagaan ka sugaynaa in ay mudeeyaan waqtiga doorashooyinka oo hore u soo bandhigay in ay mudo 9 bilood gudahood ah ku qaban karaan doorashada Madaxweynaha, ugu dambeyntii waxaad duufsatay Gudoomiye Suleymaan Maxamuud oo runtii ka hoos maray halkii ay ka soo bixi jireen maalinta ay adkaato ragii uga horeeyey xilka Gudoonka golaha Guurtida ama kula jiray oo aan ka xusi karo Sheikh Madar iyo Xaaji Cabdi-waraabe (allah ha u naxariistee) oo aad ku tidhi mudo xileedkaaga 5-sano ku darso, anna 2 sano iigu soo dar, laakiin waxaan u malaynayaa in aad hada garowsatay in taladaasi noqotay taladii Islaanta ee uu ku maahmaahay Maxamuud Xaashi oo aad wixii hada ka dambeeya dadka iyo dalka u tudhi doonto oo aad dhegaysan doonto dadka taladu kaala dhexeyso iyo waxgaradka kale ee SL.

Mudane Madaxweyne, aniga aragtidayda, iyadoo laga qiyaas qaadanayo qibradii laga dhaxlay iyo siday bulshada SL u kala qaybisay doorashadii ururada ee 2012-kii, iyadoo maanka lagu hayo duruufaha kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo colaada ee SL ku jirto, iyadoo la ogyahay in Xisbiyada/ururadu leeyihiin magacyo fiican dad badanina ku wada-jiraan laakiin ay yihiin Xisbiyo/ururo beelo leeyihiin, adigoo og in SL aanay qaadi karin muran/kala qaybsanaan siyaasadeed oo dambe iyo doorashada oo dib u sii dhacda, adigoo aan iloobin Mudane Madaxweyne in shacabka SL abaal kugu leeyihiin oo Madaxweyne kuu doorteen iyagoo og in aad tahay nin milateri ah oo yare qalafsan iyo in aad hada tahay Madaxweyne mudo xileedkiisii dhamaaday, aniga suuragal ilama maha in la soo hor-marin karo doorashada ururadda, hadii aad soo hormarisona wuxuu dalku geliyaa marxalad aan la qiyaasi karin meesha ay ku dhamaanayso, ugu dambeyntana ma jiri doonto maanta cid ama beel kaayeelaysa ururkaagii wuu dhacay. Sidaas awgeed waxaan kugula talinayaa in aad talada ku celiyo Golayaasha aad la hadlayso, Madaxda Xisbiyada/ururada iyo waxgaradka SL oo aad fasaxdo in dalka loo geliyo doorasho Madaxweyne oo ku dhisan duruuf gaar ah oo ay u tartami karaan Madaxda 3-dii Xisbi ee hore u jiray iyo Madaxda ururada Siyaasadda ee cusub ninkii u diyaarsan.