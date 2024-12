Madaxweyne Cirro oo caddeeyay siduu u wajahayo colaadda Sool iyo Sanaag

By Guuleed Muuse

Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay in colaadda ka taagan gobollada Sool iyo Saang uu ku wajahayo wada-hadal, uuna ku dadaalayo in xasarada lagu dhameeyo wada-hadal.

Madaxweyne Cirro oo kulan amniga lagaga hadlayay shalay la yeeshay hoggaanka xisbiyada mucaaradka Somaliland ee Kulmiye iyo Kaah ayaa sidoo kale wuxuu gogol nabadeed oo bilaa shuruud ah ugu baaqay cid kasta oo ku lug leh colaadaha ka taagan gobollada Sool iyo Sanaag, si loo gaaro xal ku dhisan is afgarad.

“Madaxweynuhu wuxuu sheegay in Xukuumadiisu aanay ahayn mid dadkeeda kula jirta dagaal, balse ay tahay waajib Dastuuriya in dalka laga difaaco cadow kasta oo isu soo bahaysta, ciidamada qarankuna ay amar buuxa ku qabaan in ay difaacaan dalka iyo dadkaba,” ayuu yiri afhayeenka madaxweynaha Somaliland.

Xuseen Deyr ayaa intaas kusii daray “Madaxweynuhu wuxuu xisbiyada qaranka u sheegay in ay qayb ka yihiin talada qaranka, wuxuuna u ballan qaaday in uu si toos ah ula socdsiin doono kolba wixii qaranka ku soo kordha.”

Dhinaca kale, madaxweyne Cirro ayaa ciidamada millateriga ku amray inay si buuxda u difaacaan Somaliland, iyadoo xisbigiisana uu soo jeediyay in mucaaradka kala shaqeeyaan sidii talo qaran looga yeelan lahaa xasilinta shaqaaqooyinka ka taagan degmada Ceerigaabo iyo bariga Sool.

Xisbiyada mucaaradka ayaa dhankooda ballan-qaaday inay barbar istaagayaan xukuumadda cusub, islamarkaana ay kala shaqaynayaan difaaca iyo midnimada shacabka Somaliland.

“Labada xisbi mucaarid waxay madaxweynaha u soo jeediyeen talooyin waayeelnimo oo dhaxal-gal ah oo la xidhiidha xaaladaha amni ee dalka iyo sidii loo maarayn lahaa colaadaha haatan taagan,” ayuu yiri afhayeenka madaxweynaha Somaliland Xuseen Deyr.

Si kastaba, madaxweynaha cusub ee dhawaan la wareegay tallada Somaliland ayaa marar badan muujiyay inuu doonayo sidii xal nabadeed looga gaari lahaa colaadaha soo noq-noqday ee Sool iyo Sanaag, oo iyagu sababay dhimasho, dhaawac iyo barakac horleh.