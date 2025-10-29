28.9 C
Mogadishu
Wednesday, October 29, 2025
Wararka

Madaxweyne Xasan Sheekh oo goordhow u ambabaxay…

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhoweyd u safray dalka Jabuuti.

Madaxweynaha ayaa halkaasi uga qeyb-galaya xuska 25 sano guuradii shirkii taariikhiga ahaa ee Carta ee sanadkii 2000, kaas oo saldhig u noqday dib-u-heshiisiintii Soomaaliya.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa safarka ku wehliya wafdi ballaaran oo kamid yihiin wasiiro, xildhibaanno iyo saraakiil iyo howl-wadeeno ka tirsan Madaxtooyadda Soomaaliya.

Horey waxaa dalka Jabuuti ugu sugnaa madax kala duwan oo ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo bulshada rayidka, kuwaas oo labadii maalmood ee u dambeeyay halkaasi kusii qul-qulayay.

Hoggaamiyeyaasha mucaaradka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale qeyb ka ah mas’uuliyiinta ka qeyb-galeysa munaasabadan oo uu marti-galiyay Madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle.

Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed, ayaa isna maanta gaaray magaalada Jabuuti, iyadoo ay weheliyaan xubno ka tirsan Golaha Samatabixinta Soomaaliyeed.

Si kastaba, munaasabadda xuska 25 sano guuradii shirkii Carta ayaa waxaa lagu soo bandhigi doona taariikhda shirkaasi iyo guulaha laga gaarey dowladnimada Soomaaliya.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Soomaaliya oo loo soo dirayo ciidamo cusub oo ka socda…
QORAALKA XIGA
Maxaa maanta ka dhacay safaarada Turkiga ee Muqdisho? + Sawirro
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved