Mas’uul aad ugu dhow Trump oo isku casilay dagaalka Iran dartiis

Washington (Caasimada Online) – Agaasimihii Xarunta Qaranka ee La-dagaallanka Argagaxisada ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu xilka iska casilay, isaga oo sheegay in uusan damiirka wanaagsan ku taageeri karin dagaalka ka socda Iran.
Aqalka Senate-ka ayaa xaqiijiyay in Joe Kent uu yahay qofka uu Trump u doortay doorka bishii Luulyo ee la soo dhaafay.
Isagoo la hadlaya Trump warqadda iscasilaadiisa, Kent waxa uu yiri: “Iran wax khatar ah uma soo jiidin qarankeenna, wayna caddahay in aanu dagaalkan ku bilownay cadaadis uga yimid Israa’iil iyo ololaheeda Maraykanka ee awoodda badan.
Sidoo kale, wuxuu hoosta ka xariiqay in dagaallada socda ee bariga dhexe ay yihiin dabin loo dhigay Mareykanka, laguna waayay muwaadiniin qaali ah.
“Waxaan taageersanahay qiyamka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee aad ku ololaysay 2016, 2020, 2024, ee aad dhaqan geliseen muddadii koobaad ee aad xilka heysay” ayuu mar kale yiri madaxii la dagaalanka argagixisada.
Joe Kent ayaa intaas ku daray “Ilaa June 2025-ka, waxaad fahanteen in dagaalladii Bariga Dhexe ay ahaayeen dabin loo dhigay Mareykanka oo lagu waayay naftii qaaliga ahayd ee waddaniyiinteenna laguna xaalufiyay hantidii iyo barwaaqadii ummaddeenna.
“Anigoo ah rug-caddaa dagaalka loo diray 11 jeer iyo sidii sey xiddig dahab ah oo xaaskaygii aan jeclaa Shannon ku waayey dagaal ay Israa’iil qaadday, ma taageeri karo in jiilka soo socda loo diro si ay u dagaallamaan oo ay ugu dhintaan dagaal aan faa’iido u lahayn dadka Maraykanka ah mana caddaynayo kharashka nolosha Maraykanka.”
Si kastaba, waa masuulkii ugu sarreeyey oo Mareykan ah ee isku casila dagaalka Iiran dartiis, kana tirsan maamulka madaxweyne Donad Trump.