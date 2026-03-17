29.9 C
Mogadishu
Tuesday, March 17, 2026
CaalamkaWararka

Mas’uul aad ugu dhow Trump oo isku casilay dagaalka Iran dartiis

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked
President Donald Trump walks to Marine One for departure from the South Lawn of the White House, Friday, Jan. 16, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Share

Washington (Caasimada Online) – Agaasimihii Xarunta Qaranka ee La-dagaallanka Argagaxisada ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu xilka iska casilay, isaga oo sheegay in uusan damiirka wanaagsan ku taageeri karin dagaalka ka socda Iran.

Aqalka Senate-ka ayaa xaqiijiyay in Joe Kent uu yahay qofka uu Trump u doortay doorka bishii Luulyo ee la soo dhaafay.

Isagoo la hadlaya Trump warqadda iscasilaadiisa, Kent waxa uu yiri: “Iran wax khatar ah uma soo jiidin qarankeenna, wayna caddahay in aanu dagaalkan ku bilownay cadaadis uga yimid Israa’iil iyo ololaheeda Maraykanka ee awoodda badan.

Sidoo kale, wuxuu hoosta ka xariiqay in dagaallada socda ee bariga dhexe ay yihiin dabin loo dhigay Mareykanka, laguna waayay muwaadiniin qaali ah.

“Waxaan taageersanahay qiyamka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee aad ku ololaysay 2016, 2020, 2024, ee aad dhaqan geliseen muddadii koobaad ee aad xilka heysay” ayuu mar kale yiri madaxii la dagaalanka argagixisada.

 Joe Kent ayaa intaas ku daray “Ilaa June 2025-ka, waxaad fahanteen in dagaalladii Bariga Dhexe ay ahaayeen dabin loo dhigay Mareykanka oo lagu waayay naftii qaaliga ahayd ee waddaniyiinteenna laguna xaalufiyay hantidii iyo barwaaqadii ummaddeenna.

“Anigoo ah rug-caddaa dagaalka loo diray 11 jeer iyo sidii sey xiddig dahab ah oo xaaskaygii aan jeclaa Shannon ku waayey dagaal ay Israa’iil qaadday, ma taageeri karo in jiilka soo socda loo diro si ay u dagaallamaan oo ay ugu dhintaan dagaal aan faa’iido u lahayn dadka Maraykanka ah mana caddaynayo kharashka nolosha Maraykanka.”

Si kastaba, waa masuulkii ugu sarreeyey oo Mareykan ah ee isku casila dagaalka Iiran dartiis, kana tirsan maamulka madaxweyne Donad Trump.

QORAALKII HORE
DF Soomaaliya oo tallaabadii ugu horreysay ka qaaday Koonfur Galbeed
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved