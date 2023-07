Maxaa dhacay 7-dii May? – Zahra C/kariim oo xog bixisay

Muqdisho (Caasimada Online) – Zahra Cabdikariim ayaa markii ugu horreysay qoraal ay soo saartay ku faah-faahisay dhacdii 7-dii May, 2023, markaasi oo ciidamao ka tirsan kuwa dowladda ay weerareen xarunteeda ganacsi, oo ku taalla Trepiano, islamarkaana ay xireen. Hoos ka aqriso qoraalka.

Maxaa dhacay 7-dii May, 2023?:

Taariikhda markii ay ku beegnayd May 07, 2023 goor galab ah qiyaastii 3:40 pm waxaa xafiiskayga Shirkadda (SOSTEC Technologies) ee ku taalla Treepinayo iga ka xaystay rag igu handaday in waxa qalab shirkadda yaalla ay ranayaan, sidoo kale qori igu handaday, haddii aan weydiiyay cadayn in ay wataan ( Warran) ay ii sheegeen in aysan wadan wax document ah waxaana la igala wareegay Laptop-keygii shaqada iyo Mobile -keyga.

Habeenimadii ayaa xeer ilaalin iyo Boolis iigu yimideen Saldhigga Degmada Waaberi oo i weydiiyay xarumaha Dowladda ee aan adeegsiino iyo adeegga aan qabano iyo sababta aan System dowlo u host garayno, waxaana u sheegay in sharci u haysto ayna tahay adeeg cidii nooga baahato aan siino.

Waxaa 8dii May 2023 tagnay xafiiska xeer ilaalinta oo dib su’aalo i weydiiyay sidoo kale baaray qalabkeyga, gunaanad kii waxaan tagnay Maxkamadda Gobal ka Banaadir oo xeer ilaalinta u aqriyay xogta baarista cadeyayna in wax dambi ah igu heynin ayna i fasaxeen.

Gudoomiyaha Maxkamadda Gobalka Banaadir ayaa xeer ilaalinta weydiiyay hadaysan jirin wax tuhun hordhac ah sababta la isaga xiray muwaadin. Waxa muddo yar kadib la igu wareejiyay qalabkeygii lana ii sheegay in fasaxanahay oo warqad la isiinaa, muddo ka dib hadana xeer ilaalintii igu soo laabtey dibna qalabka u qaatay ayna ku xigtay in xabsiga Dhexe laguu dhaadhicinaa sababtoo ah amar dad sare ka yimid la iixiraa.

Qoyskeyga oo damaanad dalbaday waxaa Guddoomiyaha Maxkamadda Gobalka Banaadir faray in $10,000 bixiyaan, markii la guda galay in lacagtaas la bixiyo haddana laga daba keenay amar ah in $20,000 in la bixiyo tahay kaliya damaanad ku heli karo, markii howshaas loo dhaqaqay markale la carqaladeeyay ilaa markii dambe damaanad ku helay ayadoo marba qiima nala hor dhigaayay sidaasna uga soo baxay xabsi anigoo canugeyga iyo aniga kala dhunay xanuuno badan i gaareen.

Muddo 4 maalmood ah wax jadiin aanan qaadan anoo shook ka qadaay tacadiga la igula kacay.

Muddo 31 maalmood ah ka dib ayaa Xafiiska Hanti Dhowrka Guud ii soo diray Email kaasoo ahaa weydiimihii adeeg bixiya kasta la weydiin lahaa ay ahayd nooca system aan u sameynay Wasaaradda Shaqada xafiiska work permit-ka, waxaana uga jawaabay in system kaas dhisnay 2019 uuna yahay diiwaan galin xog kaliya ah oo wax Finance ah shaqo ku lahayn , sidoo kale aanan siinin wax maintenance.

Hantidhowrka waxay codsadeen in aan uga warbixiyo xogta ku jirto System ka balse waxaana u sheegay in macaamiisha xogtooda aanan anaga ka war haynin, sidaas ayayna Hanti Dhowrka codsi ah Cpanel reset password inooga dalbadeen uguna fulinay amar kaas 12 June 2023.

Waxaan u cadeynaa bulshada arrimaha dad ka qaar iska sheegayaan aysan waxba kama in systemka la mid yahay nidaamka maaliyadda dowladdd iyo in xog laga tiray system ka.

Waxaan waddankaan tiknolojiyad ka bilaabay iyadoo adagtahay in laga fikiro, waxaanna soo saaray dad badan oo xirfadley ah ( ICT professionals).

Waxaa 9kii ka July 2023, la soo xiray Galkaas dibna la iisiiyay qalabkii iyo lacagtii damaanadii, 63 maalmood ayaan ahaa qalab la’aan oo dibaato badan oo dhaqaale iga soo gaartay, waxaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ka codsanayaa in magdhow la iga siiyo qasaarihii i soo gaaray.

Mahadsanidiin

Eng. Zahra Abdikariim