Maxay tahay sababta ay diyaaradda Kenya Airways uga degi weysay garoonka Muqdisho?

Muqdisho (Caasimada Online) – Maareeyaha Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliya, Axmed Macallin Xasan oo wareysi siiyay BBC ayaa ka hadlay sababaha keenay in diyaaradaha shirkadda Kenya Airways ay maalmihii lasoo dhaafay uga dagi waayeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.

Arrintan ayaa dhalisay hadal hayn xoogan, kadib markii diyaaradahaasi ay dib uga laabteen safaro ay ku tegi lahaayeen gegida diyaaradaha ee Aadan Cadde International.

Wararka ayaa sheegaya in diyaaradaha ka baaqday garoonka Muqdisho ay ahaayeen laba diyaaradood oo kala ahaa mid rakaab ah iyo mid xamuul ahayd, kuwaas oo dib uga noqday hawada magaalada Muqdisho.

“Diyaaradahan ayay ku adkaatay in ay cago dhigtaan garoonka Muqdisho sababo la xiriira dabaysha xagga danbe kaga dhacaysa ee dhanka badda ka imanaysa, waa ayna diideen in ay ka soo degaan dhanka magaalada, marka dabayshu jirto. Markaa hawshani waa wax la xidhiidha cimillada” ayuu yiri maareeyuhu.

Sidoo kale wuxuu intaasinku daray, in diyaaradaha kale ay ka degayeen maalmahaas garoonka, maadaama shirkadahoodu ay muddo dheer ka shaqaynayeen Muqdisho, isla mar ahaantaana ay la qabsadeen is beddelka cimillada, waana wax ay soo wada mareen.

“Diyaaraha kale way ku dhacday, tusaale diyaaradda Turkish Airline way ku dhacday dhacdadan oo kale, madaxdoodaa noo timi, waanu ka wada hadalnay, waxaana u sharraxnay sida dabaysha Muqdisho sannadkii isu beddesho, waaxana ay oggolaadeen in diyaaradoodu aanay dhanka badda ka soo degin ee dhanka magaalada ka soo degaan” ayuu sii raaciyay Axmed Macallin Xasan.