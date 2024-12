Muungaab oo ka digay ‘halis kusoo foodleh’ shacabka degan Warsheekh

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir, ahna duqii magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) oo qoraal soo saaray ayaa digay halis uu sheegay inay kusoo food leedahay shacabka deggan dhulka xeebta ee aagga degmada Warsheekh ee gobolka Shabeelaha Dhexe.

Muungaab oo ka hadlayay mashruuca lagu dhisayo garoonka cusub iyo dekedda ay yeelaneyso Muqdisho ayaa sheegay in uu ku hoos duugan yahay qorshe kale oo dhul boob ah, isaga oo tilmaamay inuu ka digayo in dhul boobka ka socda caasimada loo raro gobolka Shabeelaha Dhexe.

Sidoo kale wuxuu farriin culus u diray dadka deegaanka oo uu ugu baaqay inay sameeyaan baraarug bulsho, kahor inta aan la boobin dhulkooda, sida uu hadalka u dhigay.

Hoos ka akhriso qoraalka;-

Mashruurca Dekadda & Garoonka cusub (New Mogadishu Development Corporation)

In dadka degaanka talo iyo tixgelin kadib danguud ahaan looga qaado dhul la doonayo in laga hirgeliyo mashruuc Garoon iyo Dekad oo ay yeelato Muqdisho,isla markaana dadka deegaanka laga siiyo Mashruuca ugu yaraan 35% waa wax macquul ah caalamkana kajira.

Waxaase curato diimoon iyo yaab ah in aan helayno xog ah in la doonayo in magaca Danguud lagula wareego dhul xeebeedka u dhexeeya deegaanka Ceelmacaan ilaa Degmada Warsheekh ee Gobolka Sh/Dhexe oo gaaraya (30 KM oo dherer ah iyo 10KM oo ballac ah).

Arintaan waxaan u arkaa Boob iyo barakicin dadka deegaankaasi ku nool, ujeedkuna ma aha mashruuc Garoon oo ay ku filan tahay (5 Km oo dherer ah iyo 2.5 Km ballac ah, mana aha Dekad u baahan 7 KM oo dherer xeebta ah iyo 2.5 KM oo ballac ah).

Waxaan ka digayaa in barakicinta iyo dhul boobka ka socda Xamar loo raro Degmada Warsheekh.

Dadka deegaanka waa inay baraarugaan, fadhigana ka kacaan dal iyo dibad inta ay goori goor tahay.