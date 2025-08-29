24.9 C
Mogadishu
Friday, August 29, 2025
Wararka

Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay Koonfur Afrika

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Capetown (Caasimada Online) – Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa muwaadin Soomaaliyeed oo habeenimadii xalay lagu dilay xaafadda Booysenpark ee magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika.

Marxuumka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Sharmaarke Aadan Muxumad, waxaana burcad hubeysan oo u dhalatay dalkaas ay ku fureen rasaas.

Allaha u naxariistee, Sharmaarke ayaa markaas ku sugnaa dukaankiisa ganacsi, iyadoo dableydii dilka geysatay ay goobta ka baxsadeen isla markiiba.

Ciidanka Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa dhacdada kadib gaaray goobta, sidii caadadu ahaydna baaritaanno ka sameeyay halka lagu dilay marxuumka.

Inkastoo boolisku sheegay inuu bilaabay baarista kiiskan dilka, haddana ilaa hadda ma jirto cid loo soo qabtay falkaas.

Magaalooyinka dalka Koonfur Afrika waxaa si joogto ah uga dhaca weerarro isugu jira dilal, dhaawacyo iyo dhac loo geysto dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaas ka ganacsada.

Dowladda Koonfur Afrika ayaa mar kasta sheegta inay wax ka qabanayso dhibaatooyinka heysta Soomaalida ku nool waddankaasi, balse weli ma muuqato qorshe cad oo looga hortago weerarrada iyo tacaddiyada lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Daawo: Shariif oo farriin culus u diray DF, ganacsatada iyo ciidmaada ku howlan…
QORAALKA XIGA
Maamulka PUNTLAND oo gacanta ku dhigay keyd hub
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved